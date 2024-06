VIDEO | Cielo de Sonora se ilumina con otro lanzamiento de SpaceX

El fenómeno luminoso generado por el cohete en su ascenso, sorprendió a los habitantes de la Entidad

Por: Luis Valenzuela

Desde Hermosillo, Sonora se logró apreciar como el cielo se iluminó una vez más con el fulgor de la tecnología espacial, los espectadores atentos presenciaron un nuevo capítulo en la saga de SpaceX con el lanzamiento del cohete Falcon 9, un evento que capturó la atención y la imaginación de muchos.

El cohete Falcon 9, diseñado y operado por SpaceX bajo la dirección de Elon Musk, ascendió majestuosamente desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California alrededor de las 8:00 p.m.

Este lanzamiento marcó un hecho significativo, siendo la quinta vez que esta misma primera etapa del propulsor ha sido utilizada en una misión espacial; anteriormente, había llevado a cabo misiones cruciales como USSF-62 y múltiples despliegues para la constelación Starlink, una red revolucionaria de satélites diseñada para brindar acceso global a Internet de banda ancha.

Tras el despegue, la primera etapa del Falcon 9 realizó un aterrizaje impecable en el droneship "Of Course I Still Love You", una hazaña que marca los avances en la reutilización de tecnología espacial y la sostenibilidad en las misiones orbitales.

Starlink, el proyecto emblemático de SpaceX, constituye la mayor constelación de satélites en órbita baja de la Tierra; estos satélites, posicionados a aproximadamente 550 km sobre la superficie terrestre, juegan un papel crucial en la democratización del acceso a Internet en todo el mundo.

Esto gracias a que están enlazados a antenas terrestres instaladas en hogares y comunidades, así, estos satélites facilitan desde simples actividades de streaming hasta complejas videollamadas, eliminando las barreras geográficas y tecnológicas que limitan el acceso a la información y la comunicación en muchas regiones del planeta.

El espectáculo visual del lanzamiento no se limitó a California; las etapas iniciales del vuelo fueron visibles en estados vecinos como Arizona y, por supuesto, en Sonora, donde el fenómeno luminoso generado por el cohete en su ascenso, sorprendió a los habitantes de la Entidad.