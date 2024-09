VIDEO | China rompe récord Guinness en espectáculo de luces con drones

Un hermoso espectáculo de luces se vivió en China, donde además del momento, se rompió y estableció un récord Guinness con el mayor número de drones coordinados para este evento.

El momento lo compartieron tanto Elon Musk en su cuenta oficial de X (antes Twitter) como otros tuiteros, y se ven hermosas formas que dejaban volar la imaginación.

En las increíbles imágenes se ven distintas clases de objetos formadas por 8 mil 100 drones, perfectamente coordinados; es decir, volaban simultáneamente, robando la expectación de miles de personas que presenciaron el momento.

En el cielo nocturno del Gigante Asiático aparecieron diversas imágenes, como dragones, corazones y hasta una esfera gigante con luces en su entorno, un evento espectacular.

China has amazing drone shows where hundreds or even thousands of drones are synchronized to create dazzling visual displays. (This one is from Shenzhen).



