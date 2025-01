VIDEO | Avioneta se estrella en centro comercial de California

La calma que se vivía durante la tarde de este jueves 2 de enero en el condado de Orange, California, se rompió abruptamente luego de que se registrara un fuerte accidente aéreo.

De acuerdo con reportes de las autoridades, se trató del impacto de una avioneta contra un centro comercial, ubicado en la avenida Raymer No. 2300, de Fullerton donde bomberos y policías se presentaron a rescatar heridos y apagar fuego, mientras que policías resguardaban el área y auxiliaban a las personas.

Se informó que alrededor de las 14:30 horas (2:30 de la tarde) una avioneta se desplomó sobre el centro comercial, donde 11 personas resultaron heridas, pero no se han reportado víctimas mortales.

WATCH: Moment when plane crashes into commercial warehouse in Fullerton, California. Reports of casualties. pic.twitter.com/X2su8ZlbVN