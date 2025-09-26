VIDEO | Automovilista desarma a su asaltante y le dispara en plena acción

El "cazador resultó cazado", pues un asaltante en moto recibió un balazo, pues cuando pretendía despojar a un automovilista de sus posesiones, con un rápido movimiento desarmó al sujeto y le disparó en plena calle.

El hecho, registrado en una calle de Sao Pablo, Brasil, fue captado por otro automovilista, quien vio como el conductor del otro automóvil se defendió, y además salió ileso.

El clip fue compartido por la página de X (antes Twitter) @AlertaMundoNews, y se aprecia cuando el delincuente, quien llegó en una motocicleta, amedrenta al conductor; además, se alcanza a ver un forcejeo.

El conductor logró quitarle el arma y la accionó desde el carro contra su asaltante, quien desiste de su intento, pues recibió un balazo en un brazo, por lo que sale huyendo en la ligera unidad.

Sin embargo, el automovilista saca la mano con la pistola y vuelve a disparar, logrando que el delincuente deje tirada la moto y emprenda la carrera a pie.

Como suele pasar en estos casos, los internautas se dividieron, pues mientras algunos alabaron la rápida acción del conductor, otros señalaron que el fin pudo haber sido distinto.