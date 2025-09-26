  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 26 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

VIDEO | Automovilista desarma a su asaltante y le dispara en plena acción

Solo 10 segundos bastaron para que la situación se invirtiera y el conductor se defendiera de quien pretendía quitarle sus posesiones

Sep. 26, 2025
VIDEO | Automovilista desarma a su asaltante y le dispara en plena acción

El "cazador resultó cazado", pues un asaltante en moto recibió un balazo, pues cuando pretendía despojar a un automovilista de sus posesiones, con un rápido movimiento desarmó al sujeto y le disparó en plena calle.

El hecho, registrado en una calle de Sao Pablo, Brasil, fue captado por otro automovilista, quien vio como el conductor del otro automóvil se defendió, y además salió ileso.

El clip fue compartido por la página de X (antes Twitter) @AlertaMundoNews, y se aprecia cuando el delincuente, quien llegó en una motocicleta, amedrenta al conductor; además, se alcanza a ver un forcejeo.

El conductor logró quitarle el arma y la accionó desde el carro contra su asaltante, quien desiste de su intento, pues recibió un balazo en un brazo, por lo que sale huyendo en la ligera unidad.

Sin embargo, el automovilista saca la mano con la pistola y vuelve a disparar, logrando que el delincuente deje tirada la moto y emprenda la carrera a pie.

Como suele pasar en estos casos, los internautas se dividieron, pues mientras algunos alabaron la rápida acción del conductor, otros señalaron que el fin pudo haber sido distinto.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Sentencian a 8 años de cárcel a mujer que golpeó a 21 infantes en una guardería
Internacional / Mundo

Sentencian a 8 años de cárcel a mujer que golpeó a 21 infantes en una guardería

Septiembre 26, 2025

La mujer, de tan solo 22 años de edad, fue encontrada culpable; las pruebas en video la incriminaron, pues se ve cuando agrede a los menores

¿Científicos usarán una bomba nuclear para destruir el asteroide 2024 YR4? Esto sabemos
Internacional / Mundo

¿Científicos usarán una bomba nuclear para destruir el asteroide 2024 YR4? Esto sabemos

Septiembre 26, 2025

La roca estelar se desplaza a gran velocidad y podría impactar a la Luna; la solución sería similar a lo que se hizo en 2022 con la misión DART

Agente del ICE fue despedido tras haber empujado a una mujer en tribunal de inmigración de Nueva York
Internacional / Mundo

Agente del ICE fue despedido tras haber empujado a una mujer en tribunal de inmigración de Nueva York

Septiembre 26, 2025

La acción quedó grabada cuando la esposa del migrante pide que no lo detenga y la lanza fuerte contra la pared y posteriormente la tirar al suelo