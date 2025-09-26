Agente del ICE fue despedido tras haber empujado a una mujer en tribunal de inmigración de Nueva York

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó este viernes que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue despedido después de que circularan en redes sociales imágenes en las que se le ve empujando violentamente a una mujer en un edificio federal de Nueva York.

El incidente ocurrió en el 26 de Federal Plaza, instalaciones que funcionan como centro de detención y que han sido señaladas en reiteradas ocasiones por sus malas condiciones.

VIDEO DE AGENTE DEL ICE EMPUJANDO A LA MUJER

Un agente federal de ICE derribó a la esposa de un hombre bajo custodia en Nueva York después de que ella pidiera acompañarlo. pic.twitter.com/2nkF7uczOA — Telemundo 31 (@Telemundo31) September 26, 2025

En el video, que rápidamente se viralizó, se aprecia cómo una mujer llora y ruega en español que no detengan a su esposo, mientras se aferra a él en medio del operativo de arresto. Junto a ella, una niña, presumiblemente su hija, también queda acorralada por los oficiales.

En un momento de la confrontación, la mujer grita entre sollozos: "¡A ustedes no les importa nada!". La respuesta del agente fue repetir varias veces "adiós" antes de empujarla contra la pared y tirarla al suelo.

La escena se suma a otras grabadas en meses recientes dentro de la corte federal de inmigración de Manhattan, donde se han documentado detenciones violentas no solo contra migrantes, sino también contra familiares, abogados e incluso funcionarios electos que acuden al lugar en apoyo a la comunidad migrante.

COMUNICADO DE ICE RESPECTO A LA ACCIÓN DEL AGENTE

La subsecretaria de ICE, Tricia McLaughlin, calificó la actuación como inaceptable. "La conducta del oficial en este vídeo está por debajo de los estándares profesionales del ICE. Este oficial ha sido removido de sus funciones mientras realizamos una investigación completa", señaló en un comunicado.

La mujer agredida, de origen ecuatoriano, tuvo que ser trasladada al hospital debido a las lesiones, según denunció la organización LatinoJustice. "Esta crueldad es indefendible. Las familias migrantes merecen dignidad y respeto, no brutalidad en los pasillos de una corte", reclamó Rex Chen, abogado de la entidad.

El caso ocurre en un contexto de fuertes críticas al centro de detención de Federal Plaza. Apenas la semana pasada, un juez federal ordenó mejorar sus condiciones tras prohibir que personas detenidas permanezcan en espacios menores a 50 pies cuadrados.

Además, una decena de funcionarios locales, entre ellos legisladores estatales y el contralor de Nueva York, fueron arrestados durante protestas en el lugar.

El despido del agente busca contener la indignación pública, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que se trata de un problema estructural en el sistema de detenciones migratorias de Estados Unidos.