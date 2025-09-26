Sentencian a 8 años de cárcel a mujer que golpeó a 21 infantes en una guardería

Este viernes 26 de septiembre, el tribunal de Kingston, Reino Unido, dictó nada más ocho años de cárcel a una joven de 22 años, identificada como Roksana Leckade, pues cuando laboraba en una guardería maltrató a 21 infantes.

La fémina fue encontrada culpable de 14 cargos, así como de siete delitos más, que ella misma admitió; la culpabilidad fue determinada con base en los videos de cámaras de videovigilancia que fueron presentados como prueba por los fiscales, en los que se ve a la tipa agrediendo a los indefensos, caso que generó gran indignación entre la sociedad.

ACTOS “GRATUITOS” Y “SÁDICOS”

De acuerdo con la información, Roksana laboró como cuidadora de octubre de 2023 a junio de 2024 en diversas estancias infantiles en Londres, donde cometió los abusos.

Durante el proceso, la jueza Sarah Plaschkes calificó lo ocurrido como actos “gratuitos” y de una naturaleza “sádica”; luego explicó que cometió “múltiples actos de crueldad”, consistentes en pellizcos, cachetadas, puñetazos y patadas.

Además, llegó también a jalar orejas, cabellos y dedos de los pequeñitos, quienes eran incapaces de defenderse o contar lo que pasaba.

El día que dictarían sentencia, los padres de los menores abusados estuvieron presentes. “Eran niños inocentes y vulnerables, incapaces de hablar o protegerse, y ella los atacó”, dijo llorando una mamá.

Finalmente, los abogados de la agresora señalaron que su clienta estaba realmente arrepentida; a través de una carta leída en el tribunal, Roksana Lecka aseguró que su comportamiento fue influido por su adicción a la mariguana; sin embargo, la juez respondió que nada justificaba el nivel de violencia de ella hacia los bebés.