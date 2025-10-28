VIDEO | Arabia Saudita presenta al mundo su primer tren de superlujo. ¡Vaya que lo es!

Arabia Saudita, la nación petrolera más poderosa del mundo y los amos y señores del desierto, han creado un hito: presentan su primer tren de superlujo llamado “Sueño del Desierto”.

De acuerdo con la información, este impresionante ferrocarril no es para cualquiera, ya que su capacidad máxima son 66 pasajeros, quienes pasarán el viaje en un lujo de siete estrellas.

El tren fue presentado el lunes 27 de octubre, en la Conferencia sobre la Iniciativa de Inversión Futura, la cual inició en la capital del país, Riad, misma que se extenderá hasta el jueves 30 de octubre.

El “Sueño del Desierto” está conformado por 31 suites privadas y 2 presidenciales; también contará con 2 carros restaurante, en los que se ofrecerá un menú con platillos locales e internacionales, pero influenciados por la gastronomía italiana.

El interior de esta “mole de hierro” está decorado con imágenes de la cultura y el paisaje del país, con acabados en madera y son iluminados por cristal de Murano.

Su trayecto iniciará en Riad y constará de mil 300 kilómetros, sobre rieles existentes, con una duración entre una y dos noches.

El “Sueño del Desierto” es producto de una colaboración conjunta entre Arsenale Group y Saudi Arabia Railways, en la que también participan el Ministerio de Transportes y Servicios Logísticos, la Autoridad General de Transporte, el Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita.

Este ferrocarril forma parte del proyecto Visión 2030, que tiene como finalidad diversificar la economía de Arabia Saudita, entre otros rubros, para expandir el turismo por el país.

De acuerdo con Paolo Barletta, CEO de Arsenale, este tren es una obra maestra que redefine los viajes ultralujosos" y "celebra el patrimonio, la creatividad y un profundo respeto por la identidad local mientras lleva a los viajeros más exigentes del mundo a través del corazón de los paisajes y las tradiciones de Arabia Saudita".