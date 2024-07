VIDEO | "Agradezco que fuera yo y no los niños": Se recupera mujer atacada por un tiburón en la Isla del Padre

Tabatha Sullivent, la mujer que fue atacada por un tiburón en la playa de la Isla del Padre, en Texas, se encuentra en estado estable en un hospital local, según confirmó su hija Skilar. La víctima sufrió el ataque ayer mientras nadaba en la playa, resultando gravemente herida.

Usuarios de redes sociales compartieron videos de la mujer seriamente herida y cómo fue auxiliada por su esposo y otras personas, mientras el tiburón rondaba a los alrededores.

Skilar, visiblemente conmocionada por el incidente, expresó su agradecimiento a través de redes sociales por las muestras de cariño y preocupación recibidas hacia la salud de su madre. En su publicación, informó a familiares y amigos sobre el estado de Tabatha Sullivent, destacando que la situación, aunque grave, está bajo control médico.

Tabatha Sullivent misma compartió detalles del ataque en una página de recaudación de fondos, revelando que el tiburón le arrancó parte de la pantorrilla izquierda mientras nadaba cerca de la costa. En un gesto heroico, su esposo logró ahuyentar al animal y evitar consecuencias más graves.

A pesar de las lesiones severas, Tabatha se mostró optimista y mencionó que aunque probablemente enfrentará limitaciones de movilidad después de la cirugía, está agradecida de estar viva y de que sus hijos no resultaran heridos.

"Agradezco que fuera yo y no los niños con los que estaba nadando. Nadé más cerca de la playa y fui arrastrada. El tiburón todavía me perseguía y Cary (mi esposo) lo golpeó y probablemente evitó que me convirtiera en su comida", escribió.

Hasta el momento, sus amigos y la comunidad han mostrado un gran apoyo hacia la familia, recaudando más de 6 mil dólares para ayudar a cubrir los costos médicos de Tabatha. Su hija extendió su agradecimiento todos los que han contribuido y a aquellos que brindaron asistencia inmediata tras el ataque.

Este desafortunado incidente generó preocupación entre los residentes y visitantes de Isla del Padre, quienes destacaron la importancia de tener precaución al nadar en aguas costeras conocidas por la presencia de tiburones.

