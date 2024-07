Vacaciones de Verano 2024: CBP pide a turistas mexicanos tramitar el permiso I-94 por anticipado

Con el aumento del flujo de turistas mexicanos que viajan por tierra a Estados Unidos durante las vacaciones de verano, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recomienda a los visitantes que soliciten y paguen sus permisos de turista I-94 en línea con anticipación.

El trámite del Permiso de Internación Temporal I-94 se puede realizar fácilmente a través de la aplicación CBP One, disponible gratuitamente en el sitio web de CBP.

"Les recomendamos a los viajeros que utilicen la aplicación CBP One para obtener permisos de turista por adelantado, consultar los tiempos de espera fronterizos antes de viajar y elegir la ubicación de su puerto de cruce fronterizo en consecuencia", señaló Alberto Flores, Director del Puerto de Entrada en Laredo por CBP.

¿EN QUE PUERTO SE IMPLEMENTARAN MEDIDAS PARA QUE SEA MÁS RÁPIDO?

Para facilitar un flujo de tráfico fluido y ordenado en el Puerto de Laredo, CBP implemento diversas medidas, incluyendo:

Permisos electrónicos de turista: Los viajeros pueden solicitar y pagar su I-94 en línea a través de la aplicación CBP One o del sitio web de CBP .

Los viajeros pueden solicitar y pagar su en línea a través de la One o del sitio web de . Instalación de procesamiento I-94 satélite: Ubicada en la planta baja de los Outlet Shoppes de Laredo frente a la tienda Old Navy, esta instalación estará abierta al público desde el 13 de julio hasta el 24 de agosto, de lunes a sábado de 10:00 am a 6:00 pm y los domingos de 11:00 am a 7:00 pm.

Ubicada en la planta baja de los Outlet Shoppes de frente a la tienda Old Navy, esta instalación estará abierta al público desde el 13 de julio hasta el 24 de agosto, de lunes a sábado de 10:00 am a 6:00 pm y los domingos de 11:00 am a 7:00 pm. Tecnología de reconocimiento facial : CBP utiliza tecnología de reconocimiento facial para agilizar el proceso de inspección y reducir los tiempos de espera .

utiliza tecnología de para agilizar el proceso de inspección y reducir los de . Aplicación CBP One™: Esta aplicación ofrece a los viajeros acceso a diversos servicios, como la declaración de aduanas y la solicitud de extensiones de estadía.

"Por el aumento de los tiempos de espera debido a los viajes de verano, CBP ha implementado la ayuda al público itinerante con la apertura temporal de la instalación de procesamiento del satélite I-94 en los Outlet Shoppes of Laredo", añadió Flores

Finalmente, CBP recomienda a los viajeros leer el manual "Saber Antes de Ir" (Know Before You Go) disponible en su sitio web, para evitar ser detenidos por los agentes aduanales.