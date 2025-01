¡Urgente! Retiran popular marca de chocolates de todas las tiendas. Provoca reacciones alérgicas o mortales

Debido a que podrían desencadenar reacciones adversas a sus consumidores, una conocida marca de chocolates retirará del mercado uno de sus productos emblema, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado.

De acuerdo con la FDA, el producto contiene un alérgeno que podría ocasionar daños severos a la salud de los consumidores y en casos más graves, hasta provocarían la muerte.

Se trata de la marca Gardners Candies de Tyrone, que está retirando de las tiendas los paquetes de barras Cappuccino Meltaway, ya que en la elaboración de estos dulces las autoridades sanitarias hallaron nueces de árbol, las cuales no están declaradas en la lista de ingredientes.

Al no estar considerada como ingrediente, la FDA indicó que quienes son alérgicos o sensibles a estos frutos secos estarían en riesgo de padecer una reacción alérgica grave o potencialmente mortal.

Hasta el momento las autoridades no han reportado reacciones alérgicas relacionadas con estos chocolates; no obstante, recomiendan a la población no consumirlos e, incluso, que eviten comprarlos.

ESTOS CHOCOLATES QUE SALDRÁN DE LAS SUPERMERCADOS

De acuerdo con el comunicado de la FDA, los chocolates que serán retirados del mercado están envasados en un paquete de plástico blanco, de 35 gramos, con número de lote 082725; en cuanto a su fecha de vencimiento, esta es el 27/08/25.

Asimismo, el producto también puede encontrarse en la caja de golosinas Meltaway de Gardners con número de lote 101625 o 112525; cada caja incluye dos barras Cappuccino Meltaway junto otras barras empaquetadas.

Por otra parte, la FDA informó que tras una indagatoria, se descubrió que el problema con las nueces obedeció a una falla temporal en los procesos de producción y envasado.

En caso de que deseen un reemplazo del producto, se recomienda llamar al corporativo de Gardners Candies.

Para respuestas a dudas o que sufran daños a la salud por estas barras, pueden comunicarse con el fabricante, de lunes a viernes de 7:30 a 16:00 horas (en Estados Unidos) a través del teléfono: 1-800-242-2639.