Última hora: terremoto en el Tíbet deja 32 muertos; sacudió la capital de Nepal

Un sismo de magnitud 7.1 grados en la escala de Richter sacudió Nepal, ubicada en el Tíbet, el cual dejó como saldo 32 personas sin vida; el movimiento telúrico, informó la agencia estatal Xinhua.

Se indicó que el epicentro del terremoto se registró a las 9:05 hora local, en el condado de Dingri, en la región autónoma china, y desde entonces las réplicas no han parado.

Reportes preliminares establecen que además de las víctimas mortales, 38 personas resultaron con diversas heridas; además, se registró el colapso de varios edificios en la capital del país, Katmandú, así como miles de viviendas en diversas zonas del sismo.

"El condado de Dingri y sus alrededores experimentaron temblores muy fuertes y varios edificios cerca del epicentro colapsaron", señaló en sus primeros reportes CCTV la televisora estatal.

Por otra parte, de acuerdo con la agencia Xinhua, hasta las 10:00 horas locales las réplicas no dejaban de registrarse; la más fuerte con una magnitud de 4.4 grados.

Asimismo, indicó que las autoridades nepalíes están contactando con diversos poblados del condado, a fin de evaluar el impacto del sismo.

En cuanto a los daños que se registraron en Katmandú, ubicada a más de 200 kilómetros al suroeste del epicentro, autoridades señalaron que los edificios se sacudieron violentamente, y revisaban posibles daños.

Jagat Prasad Bhusal, funcionario gubernamental en la región nepalí de Namche, cerca del Everest, señaló: "Aquí tembló bastante fuerte, todo el mundo está despierto, pero no sabemos si hubo daños".

Es importante saber que Nepal se localiza en una falla geológica, ya que la placa tectónica India presiona la Euroasiática; debido a ello hay frecuentes sismos.

Locals are in tears following a heavy earthquake in Dingri, Tibet. pic.twitter.com/5hifCDeHUq