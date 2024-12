Trump se reúne con Zelenzky y Macron en Francia: ¿De qué trató el encuentro?

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, participó hoy en un encuentro clave con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo en París.

Este encuentro, que se llevó a cabo en un momento crucial con motivo de la reapertura de la Catedral de Notre Dame, tuvo como eje central la guerra en Ucrania, un conflicto en el que tanto Francia como Estados Unidos han mostrado un firme respaldo a Kiev frente a la agresión rusa.

Para Zelensky, esta reunión representó una oportunidad crucial para reforzar el apoyo de Estados Unidos, especialmente ante las incertidumbres generadas por las declaraciones de Trump en torno a la política exterior de su gobierno.

Durante la cita, Trump expresó su intención de discutir las tensiones globales y reafirmó la buena relación con Macron, lo que también tuvo repercusiones positivas para la posición de Ucrania en este contexto internacional.

Lo más relevante de este encuentro fue la reafirmación de la postura de Estados Unidos hacia Ucrania. A pesar de las dudas previas sobre la continuación del apoyo estadounidense bajo la administración Trump, la reunión logró consolidar el respaldo de Washington a Ucrania, un apoyo esencial para que Kiev siga enfrentando la agresión rusa.

Zelensky calificó el encuentro como "bueno y productivo", destacando la importancia de mantener la unidad de Occidente en este conflicto.

United States, Ukraine, and France. Together on this historic day. Gathered for Notre-Dame. Let us continue our joint efforts for peace and security. pic.twitter.com/hEYGEklihT