Trump se entrega a las autoridades de Georgia

El expresidente de Estados Unidos y magnate, Donald Trump, viajó en su avión privado a la ciudad de Georgia para entregarse a las autoridades, en la cárcel de Fulton, sin embargo solo permaneció unos pocos minutos en el reciento.

Trump fue liberado tras haber pagado una fianza de 200 mil dólares, la cual había sido acordada por parte de sus abogados con la fiscalía. Antes de retirarse al exmandatario se le tomaron las huellas dactilares y una fotografía policial.

Cabe recordar que Trump está acusado de 13 delitos por haber intervenido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, cuando presuntamente trató de revertir el resultado de los sufragios.

Alrededor de 20 minutos fue los que permaneció Donald Trump en la cárcel del condado de Fulton, para después retirarse en un convoy de autos blindados que era escoltado por el Servicio Secreto, quienes se encargan de la seguridad del expresidente.

Al salir, Trump manifestó que nunca hizo nada malo que lo único que hizo en 2020 impugnar los resultados de la elección presidencial en ese estado, tras calificarlo como un robo.

