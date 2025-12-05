  • 24° C
Internacional / Mundo

Trump recibe el Premio FIFA de la Paz durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026

El galardón fue presentado por Gianni Infantino, un reconocimiento que destaca las acciones extraordinarias a favor de la unión entre pueblos

Dic. 05, 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes 5 de diciembre el recién creado Premio FIFA de la Paz, durante la ceremonia del sorteo del Mundial de Futbol 2026 en Washington.

ENTREGA DEL PREMIO DE LA PAZ A TRUMP

El galardón fue presentado por Gianni Infantino en su primera edición, tal como había anunciado la FIFA semanas antes, siendo un reconocimiento destinado a destacar acciones extraordinarias a favor de la paz y la unión entre pueblos.

Previo a la entrega del premio, Trump declaró a la prensa que el evento había batido récords de venta de boletos, asegurando que ninguna edición previa se había acercado a las cifras logradas para esta Copa del Mundo.

También mencionó trabajos de renovación en el Kennedy Center, al que describió como deteriorado, y afirmó que la obra estaría lista en un plazo de cuatro o cinco meses.

Al ser cuestionado sobre si la distinción contrastaba con su postura respecto a Venezuela, el mandatario respondió que su prioridad era "salvar vidas", minimizando la relevancia del reconocimiento.

"No necesito premios, necesito salvar vidas, y estamos salvando muchas vidas", afirmó. Trump añadió que había "salvado millones y millones de vidas" y que su objetivo seguía siendo dirigir "un gran país".

El presidente también aprovechó para calificar a Estados Unidos como "el país más popular en cualquier parte del mundo", asegurando que hace un año la situación era distinta porque, según él, se trataba de "un país muerto".

¿QUÉ IMPLICA LA CREACIÓN DEL PREMIO FIFA DE LA PAZ?

Además, habló sobre la organización conjunta del Mundial con México y Canadá, señalando que el proceso ha sido "espectacular", aunque evitó dar detalles.

La creación del Premio FIFA de la Paz generó dudas desde su anuncio, especialmente porque el organismo no reveló criterios de selección ni nominados.

Sin embargo, ya circulaban versiones que apuntaban a Trump como posible ganador, en parte por la relación cercana que mantiene con Infantino.

El presidente de la FIFA incluso llegó a respaldar públicamente la candidatura de Trump al Premio Nobel de la Paz por sus supuestos esfuerzos diplomáticos en Gaza.

El sorteo del Mundial 2026 marca el arranque formal de un torneo histórico, ya que será la primera Copa del Mundo organizada por tres países y la primera con 48 selecciones.

La expansión implica nuevos retos logísticos y deportivos, y consolida a Norteamérica como el nuevo centro del futbol global de cara a 2026.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


