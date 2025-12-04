México y EE. UU. negocian tercera entrega de capos, según WSJ

Los gobiernos de México y Estados Unidos negocian una tercera entrega de capos del narcotráfico para su traslado a territorio estadounidense, según reveló el 4 de diciembre de 2025, el diario The Wall Street Journal.

La información se dio a conocer un día antes del primer encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario estadounidense Donald John Trump, previsto para el 5 de diciembre de 2025 en Washington, en el marco del sorteo de la FIFA. Se anticipó incluso la posibilidad de una reunión bilateral entre ambos mandatarios.

El rotativo estadounidense, que citó fuentes familiarizadas con la operación, señaló que ambos países discuten un nuevo traslado de jefes del narcotráfico, aunque no precisó qué Gobierno filtró la información.

OTRAS OPERACIONES DE ESTE TIPO EN LA ERA TRUMP

Durante la segunda Administración de Trump se han concretado dos operaciones de este tipo: la primera en febrero de 2025, con la entrega de 29 reos de alto perfil, y la segunda en agosto del mismo año, cuando fueron enviados 26 capos más a EE. UU.

El diario, que también citó a autoridades mexicanas no identificadas, afirmó que la entrega de 55 criminales contribuyó a que Sheinbaum Pardo evitara una eventual intervención estadounidense en territorio nacional.

Según las fuentes consultadas por el rotativo, funcionarios mexicanos habrían temido que, sin esa cooperación, Washington pudiera ordenar ataques con drones contra laboratorios de fentanilo, lo que habría detonado una crisis bilateral.

The Wall Street Journal detalló que los operativos incluyeron logística militar, refuerzo de seguridad, protocolos médicos y coordinación de inteligencia financiera. Los vuelos partieron del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano" e hicieron escalas para recoger a los reos antes de entregarlos en Estados Unidos.