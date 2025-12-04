Premio FIFA de la Paz: qué es y por qué Donald Trump es el favorito

Durante el sorteo del Mundial, la FIFA presentará por primera vez el Premio FIFA de la Paz, un galardón anual destinado a reconocer a quienes hayan realizado "acciones excepcionales por la paz y la unión global".

Aunque el organismo destaca que el premio representa a más de 5 mil millones de aficionados, el proceso de selección del ganador sigue siendo poco claro.

La entrega del nuevo reconocimiento será mañana 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, el mismo escenario del sorteo mundialista.

El hecho de que Donald Trump presida actualmente la junta directiva del Centro Kennedy ha generado aún más atención alrededor del evento.

LA CERCANÍA DE TRUMP CON INFANTINO

Los rumores que apuntan a que Trump sería el ganador inaugural han cobrado fuerza. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha mostrado una estrecha cercanía con el expresidente estadounidense, a quien ha respaldado incluso para el Premio Nobel de la Paz.

Un día antes del anuncio del nuevo galardón, Infantino publicó que Trump "definitivamente" lo merecía. Según predicciones de la firma Kalshi, Trump tiene un 91 % de probabilidades de recibir el premio.

Sin embargo, la expectativa por el resultado viene acompañada de críticas pues diversos grupos de derechos humanos alertan sobre una posible politización del futbol.

FairSquare calificó la creación del premio como un ejemplo de "mala gobernanza" en la FIFA, mientras que Human Rights Watch denunció la falta de transparencia en el proceso de selección, señalando que no se conocen nominados ni criterios claros.

La FIFA defiende que su presidente debe mantener relaciones sólidas con los líderes de los países que organizarán el Mundial. Asegura que la cooperación con Trump facilitó la creación del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial 2026.