EE.UU. cancela visas a investigador de huachicol fiscal y al alcalde de San Felipe

El Gobierno de Estados Unidos canceló las visas de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y de José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California. Ambos funcionarios confirmaron la revocación y aseguraron que la medida no afecta sus funciones públicas.

Márquez Hernández informó que la cancelación corresponde a un procedimiento administrativo personal y que podrá solicitar nuevamente la visa en el futuro.

Fuentes diplomáticas señalaron que la decisión se ampara en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU., como parte de una revisión más amplia de visados ordenada por Washington.

La situación se da al mismo tiempo que diversos medios han reportado posibles irregularidades relacionadas con empresas vinculadas al funcionario. Entre ellas destaca Aledo SA de CV, sancionada por el SAT por presuntas operaciones simuladas y posible lavado de dinero, con un crédito fiscal de 109 millones de pesos.

Márquez funge como apoderado legal de esta compañía, cuyo domicilio coincide con el de otras empresas relacionadas con un funcionario adicional de la ANAM.

TRANSFERENCIAS MILLONARIAS

Investigaciones periodísticas señalan que algunas operaciones cuestionadas involucran a la empresa colombiana Materias y Suministros SA (Matsum), incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su presunta relación con la red de lavado del Cártel de Cali.

También se detectaron transferencias en 2019 por 94 millones de pesos de la firma nicaragüense Confecciones de Exportación SA a Aledo SA de CV, sin documentación que respaldara su legalidad.

Por separado, el alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López, informó que su visa de turista fue cancelada cuando intentaba tramitar un permiso de ingreso el 2 de diciembre. Señaló que, hasta el momento, desconoce el motivo de la decisión y que ya realiza gestiones para esclarecerla.

Afirmó que la situación podría generar dudas, pero reiteró su compromiso con la transparencia y aseguró que continuará desempeñando sus funciones con normalidad.