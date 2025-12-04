  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

EE.UU. cancela visas a investigador de huachicol fiscal y al alcalde de San Felipe

La situación se da al mismo tiempo que diversos medios han reportado posibles irregularidades relacionadas con empresas vinculadas al funcionario

Dic. 04, 2025
Las cancelaciones obedecieron a distintos motivos segun el caso.
Las cancelaciones obedecieron a distintos motivos segun el caso.

El Gobierno de Estados Unidos canceló las visas de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y de José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California. Ambos funcionarios confirmaron la revocación y aseguraron que la medida no afecta sus funciones públicas.

Márquez Hernández informó que la cancelación corresponde a un procedimiento administrativo personal y que podrá solicitar nuevamente la visa en el futuro.

Fuentes diplomáticas señalaron que la decisión se ampara en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU., como parte de una revisión más amplia de visados ordenada por Washington.

La situación se da al mismo tiempo que diversos medios han reportado posibles irregularidades relacionadas con empresas vinculadas al funcionario. Entre ellas destaca Aledo SA de CV, sancionada por el SAT por presuntas operaciones simuladas y posible lavado de dinero, con un crédito fiscal de 109 millones de pesos.

Márquez funge como apoderado legal de esta compañía, cuyo domicilio coincide con el de otras empresas relacionadas con un funcionario adicional de la ANAM.

TRANSFERENCIAS MILLONARIAS

Investigaciones periodísticas señalan que algunas operaciones cuestionadas involucran a la empresa colombiana Materias y Suministros SA (Matsum), incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su presunta relación con la red de lavado del Cártel de Cali.

También se detectaron transferencias en 2019 por 94 millones de pesos de la firma nicaragüense Confecciones de Exportación SA a Aledo SA de CV, sin documentación que respaldara su legalidad.

Por separado, el alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López, informó que su visa de turista fue cancelada cuando intentaba tramitar un permiso de ingreso el 2 de diciembre. Señaló que, hasta el momento, desconoce el motivo de la decisión y que ya realiza gestiones para esclarecerla.

Afirmó que la situación podría generar dudas, pero reiteró su compromiso con la transparencia y aseguró que continuará desempeñando sus funciones con normalidad.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Pantone elige Cloud Dancer como Color del 2026: ¿Cuál es su significado del tono que define al próximo año?
Internacional / Mundo

Pantone elige Cloud Dancer como Color del 2026: ¿Cuál es su significado del tono que define al próximo año?

Diciembre 04, 2025

Anualmente, el proceso de selección implica un análisis profundo de las tendencias sociales, artísticas y tecnológicas que destacan a nivel mundial

Maduro confirma llamada "cordial" con Donald Trump y abre la puerta a un posible diálogo
Internacional / Mundo

Maduro confirma llamada "cordial" con Donald Trump y abre la puerta a un posible diálogo

Diciembre 03, 2025

"No quiero comentar al respecto; la respuesta es sí", dijo Trump hace unos días cuando le preguntaron sobre el diálogo telefónico

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: ¿Cuál es el lema de 2025 y por qué es clave para la inclusión?
Internacional / Mundo

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: ¿Cuál es el lema de 2025 y por qué es clave para la inclusión?

Diciembre 03, 2025

Hoy, el mundo reflexiona sobre los retos que enfrentan las personas con discapacidad y la necesidad de sociedades inclusivas para todos