Maduro confirma llamada "cordial" con Donald Trump y abre la puerta a un posible diálogo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que mantuvo una conversación telefónica con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, realizada hace aproximadamente diez días tras recibir una llamada desde la Casa Blanca.

Maduro calificó el intercambio como respetuoso y "cordial", aunque no reveló detalles sobre los temas abordados.

"Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, entonces bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz", afirmó el mandatario venezolano.

Luego, en inglés, añadió: "Welcome dialogue, welcome diplomats, welcome the peace. Peace, yes. War, never, never in your life" ("Bienvenido diálogo, bienvenidos diplomáticos, bienvenida la paz. Paz, sí. Guerra, nunca, nunca en la vida").

TRUMP EVITÓ DAR DETALLES SOBRE LA LLAMADA

Días antes, se informó que Trump había reconocido ante periodistas que sostuvo una conversación con Maduro, aunque evitó profundizar en su contenido. "No quiero comentar al respecto; la respuesta es sí", declaró. "No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica".

Tanto The New York Times como The Wall Street Journal reportaron que el contacto telefónico entre ambos líderes ocurrió a principios de este mes.