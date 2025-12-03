Día Internacional de las Personas con Discapacidad: ¿Cuál es el lema de 2025 y por qué es clave para la inclusión?

Cada 3 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que busca impulsar el respeto a los derechos de este colectivo y promover su participación plena en todos los ámbitos de la vida. Esta jornada, establecida por la ONU, pretende generar conciencia sobre los obstáculos —sociales, económicos, culturales y físicos— que todavía limitan su inclusión.

La discapacidad, hoy entendida desde un modelo social y no exclusivamente biomédico, se reconoce como el resultado de la interacción entre las condiciones individuales y un entorno que aún presenta barreras. Esto significa que la exclusión no proviene solo de una condición física, intelectual o sensorial, sino, sobre todo, de las dificultades impuestas por la sociedad.

QUÉ ENTENDEMOS HOY POR DISCAPACIDAD

Actualmente, se considera que una persona tiene discapacidad cuando una o más deficiencias —físicas, sensoriales, mentales, psíquicas o intelectuales— interfieren con su participación plena en la sociedad debido a obstáculos presentes en su entorno. Esto puede incluir falta de accesibilidad, prejuicios, legislación insuficiente o ausencia de apoyos adecuados.

Este enfoque ha permitido superar miradas reduccionistas y abre el paso a políticas públicas centradas en eliminar barreras y garantizar igualdad de oportunidades.

POR QUÉ ES NECESARIO UN DÍA DEDICADO A LA DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad representan la minoría más numerosa del mundo, pero también una de las que enfrenta mayores dificultades. Su acceso a la educación, al empleo, a servicios de salud y a recursos básicos sigue siendo limitado en muchos países.

A ello se suma la discriminación, la falta de accesibilidad en espacios públicos, carencias tecnológicas para quienes tienen discapacidades sensoriales y escasa protección social. Además, estudios indican que las personas con discapacidad —especialmente niños y personas con trastornos mentales— tienen un riesgo mucho mayor de sufrir violencia.

La ONU subraya que la exclusión se basa principalmente en la ignorancia y los prejuicios, y asegura que, al remover las barreras, estas personas pueden participar activamente y aportar significativamente a la sociedad.

EL LEMA DE 2025

El tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad para 2025 es: "Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social".

Este lema subraya que la inclusión no es solo un acto de justicia, sino una condición necesaria para el desarrollo sostenible. Sin la plena participación de las personas con discapacidad —y el apoyo a sus familias— no es posible erradicar la pobreza ni garantizar empleo digno, acceso a servicios de calidad o igualdad de oportunidades.

Persisten desafíos profundos: pobreza, desempleo, salarios bajos, informalidad laboral y sistemas de apoyo insuficientes. Por ello, el llamado global de 2025 es integrar la discapacidad en todas las políticas sociales, económicas y culturales.

LEMAS DE AÑOS ANTERIORES

La conmemoración de este día se acompaña cada año de un lema que orienta las acciones internacionales:

2024: "Fomentar el liderazgo de las personas con discapacidad para un futuro más inclusivo y sostenible".

para un futuro más inclusivo y sostenible". 2023: "Unidad para rescatar y alcanzar los ODS para, con y por las personas con discapacidad".

2022: "Soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo: el papel de la innovación".

2021: "Liderazgo y participación de las personas con discapacidad en la construcción de un mundo postcovid".

2020: "Un día para todos".

2019: "Empoderar a las personas con discapacidad".

Esta lista muestra cómo la atención internacional ha transitado desde la visibilización inicial hacia el empoderamiento, la innovación y la participación directa de este colectivo en la toma de decisiones.