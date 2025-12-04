VIDEO | EE.UU. destruye embarcación con drogas en el Pacífico Oriental y mata a cuatro personas

Estados Unidos realizó una nueva operación contra el tráfico internacional de drogas en el Pacífico Oriental, en la que una embarcación cargada con narcóticos fue destruida y cuatro presuntos narcoterroristas resultaron abatidos.

La acción, confirmada por el Comando Sur este jueves a través de su cuenta en X, forma parte de la ofensiva ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, contra organizaciones consideradas terroristas y vinculadas al narcotráfico.

En el video compartido se puede apreciar como la embarcación es puesta en el radar y destruida en cuestión de segundos.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and... pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

VERIFICAN TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ILÍCITAS

Según el comunicado militar, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó el ataque en aguas internacionales tras verificar que la nave transportaba sustancias ilícitas por una ruta comúnmente utilizada por redes de tráfico de drogas.

Esta operación se suma a las recientes acciones de las fuerzas estadounidenses destinadas a bloquear las rutas marítimas empleadas por organizaciones criminales en el hemisferio.

Es de esta manera como Washington ha intensificado la estrategia y los golpes contra estructuras narcotraficantes tanto en el Caribe como en el Pacífico, a fin de desarticular sus capacidades logísticas y operativas.