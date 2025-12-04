  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Vaticano descarta el diaconado femenino por ahora, pero deja abierta la puerta a un juicio definitivo

El informe recoge argumentos a favor, como la igualdad de dignidad entre hombres y mujeres y el desarrollo social hacia la paridad

Dic. 04, 2025
Se aprobó la propuesta de crear nuevos ministerios que promuevan la colaboración entre hombres y mujeres.
Se aprobó la propuesta de crear nuevos ministerios que promuevan la colaboración entre hombres y mujeres.

La Comisión Petrocchi, encargada por el Papa Francisco de estudiar la posibilidad de ordenar mujeres como diaconisas, publicó su informe final concluyendo que no existen bases suficientes para admitir a mujeres al diaconado entendido como grado del sacramento del orden, aunque el tema no queda definitivamente cerrado.

El documento, enviado al Papa León XIV el 18 de septiembre y ahora hecho público, subraya que la valoración actual es sólida según la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio, pero no permite todavía un juicio definitivo, a diferencia de la ordenación sacerdotal.

FASES DE LA DISCUSIÓN

La comisión, presidida por el cardenal Giuseppe Petrocchi, trabajó en tres fases entre 2021 y febrero de 2025.

En su primera etapa, concluyó unánimemente que el término "diaconisa" aplicado históricamente a mujeres no tuvo un significado único y que la compatibilidad entre el sacramento del orden y la ordenación femenina sigue generando interrogantes teológicos.

También aprobó, sin objeciones, la propuesta de crear nuevos ministerios que promuevan la colaboración entre hombres y mujeres.

En la segunda sesión, en 2022, la comisión votó 7 a 1 a favor de excluir por ahora la admisión de mujeres al diaconado sacramental, manteniendo al mismo tiempo la imposibilidad de un juicio definitivo.

imagen-cuerpo

DESCARTAN ARGUMENTOS

Durante la tercera fase, en 2025, se analizaron 22 aportes enviados tras la invitación del Sínodo a abrir el diálogo. Aunque variados y bien argumentados, los miembros destacaron que no representan la voz global del pueblo de Dios.

El informe recoge argumentos a favor, como la igualdad de dignidad entre hombres y mujeres y el desarrollo social hacia la paridad, y en contra, entre ellos la tesis de que la masculinidad de Cristo forma parte esencial de la identidad sacramental. Esta última postura obtuvo una votación dividida: 5 a favor y 5 en contra.

El consenso más amplio, con 9 votos a 1, fue el llamado a ampliar el acceso femenino a ministerios instituidos, como signo profético contra la discriminación de género.

Petrocchi concluye que es necesario un estudio más profundo sobre la identidad sacramental del diaconado, especialmente en regiones donde este ministerio es casi inexistente o se confunde con funciones laicales.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
EE.UU. cancela visas a investigador de huachicol fiscal y al alcalde de San Felipe
Internacional / Mundo

EE.UU. cancela visas a investigador de huachicol fiscal y al alcalde de San Felipe

Diciembre 04, 2025

La situación se da al mismo tiempo que diversos medios han reportado posibles irregularidades relacionadas con empresas vinculadas al funcionario

Pantone elige Cloud Dancer como Color del 2026: ¿Cuál es su significado del tono que define al próximo año?
Internacional / Mundo

Pantone elige Cloud Dancer como Color del 2026: ¿Cuál es su significado del tono que define al próximo año?

Diciembre 04, 2025

Anualmente, el proceso de selección implica un análisis profundo de las tendencias sociales, artísticas y tecnológicas que destacan a nivel mundial

Maduro confirma llamada "cordial" con Donald Trump y abre la puerta a un posible diálogo
Internacional / Mundo

Maduro confirma llamada "cordial" con Donald Trump y abre la puerta a un posible diálogo

Diciembre 03, 2025

"No quiero comentar al respecto; la respuesta es sí", dijo Trump hace unos días cuando le preguntaron sobre el diálogo telefónico