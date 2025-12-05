Netflix compra Warner Bros y prepara una fusión histórica con HBO Max

Netflix anunció este viernes 5 de diciembre la compra de Warner Bros Discovery (WBD) por 82,700 millones de dólares, una operación que cambia por completo el panorama del entretenimiento mundial.

El acuerdo incluye los estudios de cine y televisión de Warner Bros, HBO y la plataforma HBO Max, tres pilares de la industria.

La oferta final de Netflix fue de 27.75 dólares por acción, por encima de los 24 dólares que proponía Paramount. Las pujas comenzaron en octubre y se llevaron a cabo en dos fases, hasta que Netflix superó a Paramount y Comcast, los otros interesados.

Antes de que la compra pueda concretarse, se realizará la separación de Discovery Global, la división de televisión que reúne CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales de señal abierta en Europa. Esa escisión se concluirá en el tercer trimestre de 2026, y después se formalizará la adquisición.

Durante el proceso, Paramount acusó trato preferencial hacia Netflix, argumentando que sus condiciones no se evaluaron de manera equitativa. Aun así, la plataforma logró cerrar el acuerdo con la oferta económica más alta y una propuesta de integración que terminó convenciendo al consejo de WBD.

Con esta compra, Netflix integrará el catálogo de HBO Max, fusionando los contenidos de ambas plataformas.

FUSIÓN DE CATÁLOGOS Y EL MERCADO AUDIOVISUAL

Esto significa que producciones como The Sopranos, Game of Thrones, The Big Bang Theory, la saga de Harry Potter, los clásicos de Warner como Casablanca y Ciudadano Kane, y las películas del universo DC formarán parte del nuevo mega catálogo.

Estos títulos convivirán con series icónicas de Netflix como Stranger Things, Bridgerton, Money Heist, Wednesday y The Squid Game.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, afirmó que sumar la biblioteca de Warner Bros es un paso clave para seguir ofreciendo entretenimiento global. David Zaslav, director ejecutivo de WBD, destacó que la unión de ambas compañías fortalecerá su capacidad para llegar a públicos más amplios.

La operación se considera una de las más grandes en la historia del entretenimiento y coloca a Netflix en una posición dominante dentro del mercado del streaming y la producción audiovisual.