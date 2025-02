Trump: Putin y Zelensky deben negociar

El presidente de Estados Unidos dice que Ucrania no tiene ninguna carta en mano para finalizar el conflicto bélico

Por: Edel Osuna

Este viernes 21 de febrero, Donald Trump instó a sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodímir Zelensky, respectivamente, a trabajar conjutamente, y añadió que Moscú quiere un acuerdo para finalizer la guerra, para lo cual ambos deben juntarse.

"Creo que el presidente Putin y el presidente Zelenski tendrán que juntarse. Porque ¿saben qué? Queremos acabar con la muerte de millones de personas", señaló el mandatario norteamericano.

Previamente, el republican había dicho que Ucrania no tiene cartas en mano ante potenciales negociaciones, y acusó los líderes de Reino Unido y Francia de su inacción para lograr la paz.

Por otra parte, durante una reunión de gobernadores en la Casa Blanca, el líder de la Unión Americana señaló: "He tenido muy buenas conversaciones con Putin, y no tan buenas con Ucrania. Ellos no tienen ninguna carta, pero se hacen los duros. Pero no vamos a permitir que esto continúe".

Anteriormene estimó que la presencia del presidente de Ucrania, Zelensky, no tenía nada qué hacer en las negociaciónes, ya que no "es muy importante".

Y agregó: "Ha estado allí durante tres años. Él hace que sea muy difícil hacer tratos".

LOS ATAQUES A VOLODÍMIR ZELENSKY

Esta semana, Donald Trump lanzó ataques contra Volodímir Zelensky, y su acercamiento con Putin prevé una ruptura entre Washington y Kiev, el cual depende del respaldo norteamericano en el conflicto.

Además, llamó a Zelensky "dictador sin elecciones" y después comentó que los rusos se han apoderado de "mucho territorio" ucraniano, por lo cual tienen "las cartas" en la mano.

LO QUE RESPONDIÓ ZELENSKY

Tras las fuertes declaraciones del magnate, el ucraniano convocó a a los países europeos a "hacer más para garantizar la paz" en Ucrania.

"Europa debe y puede hacer mucho más para garantizar la paz (...). Tenemos propuestas claras con nuestros socios europeos", dijo Zelensky.

MINERALES DE UCRANIA: REEMBOLSO A ESTADOS UNIDOS

Por otra parte, en los últimos días, Trumo señaló que Ucrania deberá redituar el dinero y el armamento que Estados Unidos les brindó en su lucha contra Rusia, alrededor de 350 mil millones de dólares.

Dijo que espera que Ucrania firme un acuerdo para que puedan explotar los recursos minerals estratégicos; es decir, acceder al 50 por ciento de las "tierras raras" ucranianas, las cuales son de muy elevado valor en el mercado tecnológico.