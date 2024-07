Trump promete cerrar la frontera con México desde su primer día como presidente de EU

Durante su discurso en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Donald Trump habló sobre la situación migratoria en Estados Unidos y reafirmó su compromiso para cerrar las fronteras de ese país.









El expresidente prometió terminar de levantar el muro en la frontera sur con México, con el objetivo de acabar con la crisis migratoria en Estados Unidos, en caso de ganar las elecciones presidenciales en noviembre de 2024.









Confiado en que triunfará nuevamente y asumirá el mandato del país estadounidense, se comprometió a "hacer dos cosas desde el primer día (...) perforar, bebé, perforar y cerrar nuestras fronteras".

#Decision2024 l Trump reitera que de llegar otra vez a la presidencia cerrará la frontera y completará el muro.



Liveblog https://t.co/GiiburD0Vl#RCN2024 #Decision2024 pic.twitter.com/f0B4kMzDSv — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) July 19, 2024









INMIGRANTES DE LATINOAMÉRICA

Durante su discurso frente a los republicanos, mencionó que países como Venezuela y El Salvador están enviando a sus peores criminales a la frontera de Estados Unidos, afirmando que una cantidad no determinada de "terroristas" han cruzado al país.









Trump denunció que en Venezuela,"el crimen bajó 72 por ciento porque el gobierno está enviando a sus criminales a Estados Unidos". "La invasión en nuestra frontera sur la vamos a detener y lo haremos rápido", dijo.









Retomó el tema del muro fronterizo con México, que desde su primera campaña fue un tema recurrente y apoyado por sus simpatizantes: "Pondremos fin a la crisis de inmigración ilegal cerrando nuestra frontera y terminando el muro, la mayor parte del cual ya he construido", aseguró.









Asimismo, entre aplausos y señales de apoyo del público presente esta noche en Milwaukee, el candidato republicado aseveró: "Queremos migrantes, pero migrantes que entren legalmente a Estados Unidos".









Donald Trump también enfatizó que en caso de obtener el triunfo presidencial, sería un mandatario para todos los ciudadanos y no solo para una parte del territorio estadounidense. "Me presento para ser presidente de todos los Estados Unidos, no de la mitad de los Estados Unidos, porque no hay victoria si se gana para la mitad de los Estados Unidos", afirmó.









Todos somos conciudadanos (...) No debemos criminalizar el disenso ni demonizar el desacuerdo político, que es lo que ha estado sucediendo últimamente en nuestro país a un nivel que nadie ha visto antes", dijo el expresidente.