Trump nombra a Marco Rubio como el próximo secretario de Estado

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la nominación del senador por Florida, Marco Rubio, como nuevo secretario de Estado para su próximo gobierno, que comenzará en enero.

A través de un comunicado, Trump destacó sus cualidades, calificándolo como un líder respetado y una voz poderosa a favor de la libertad. Marco Rubio, de ascendencia cubana, se convertirá en el primer latino en asumir el cargo de máximo representante de la diplomacia estadounidense.

"Será un firme defensor de nuestra nación, un verdadero amigo de nuestros aliados y un guerrero valiente que nunca se rendirá ante nuestros adversarios", señaló el expresidente republicano, quien ganó las elecciones el pasado 5 de noviembre ante Kamala Harris.

Además, afirmó que Rubio trabajará para que la política exterior de Estados Unidos para enfocarla nuevamente en el sentido común y el bien común. Por su parte, Rubio expresó en sus redes sociales su honor por la confianza que Trump ha depositado en él:

"Dirigir el Departamento de Estado es una enorme responsabilidad", dijo, y aseguró que trabajará incansablemente para llevar adelante la agenda de política exterior de Trump, con un enfoque en la paz a través de la fuerza y la priorización de los intereses de los estadounidenses.

My statement on being nominated for United States Secretary of State by President-elect Donald Trump: pic.twitter.com/r6q3iaZF0G