Trump es desalojado de mitin tras disparos; su oreja sangra

Donald Trump, aspirante republicano a la Presidencia de Estados Unidos, fue evacuado de un mitin en Pensilvania después de que se reportaran posibles disparos.

Tras las detonaciones, todas las personas presentes, incluido Trump, se colocaron en el suelo. Minutos después, Trump fue retirado del área.

Imágenes iniciales muestran a Trump con sangre en una oreja mientras levanta el puño.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el incidente ni el motivo de los disparos

Trump just got shot in the head and got up like a fucking gangster and fist pumped pic.twitter.com/3TAzY5mI5E

momentos después del incidente, Donald Trump compartió unas palabras en su cuenta de X. "Nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos", acompañando su mensaje con una mano donde se ve alzando el puño, mientras se observa con su oreja derecha herida.

Según las últimas noticias, el presidente está siendo atendido.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el incidente y a través de su cuenta de X emitió un mensaje.

"Sea como sea reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana", fueron las palabras del mandatario mexicano.

Elon Musk también expresó su respaldo al expresidente Donald Trump después de los disparos ocurridos durante un mitin en Pensilvania este sábado.

"Apoyo completamente al presidente Trump y deseo su pronta recuperación", compartió en su cuenta de X.

Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, confirmó que se han tomado medidas de seguridad después del incidente en el mitin de Donald Trump en Pensilvania.

"Hubo un incidente esta noche en el mitin de Trump en Pensilvania. El Servicio Secreto ha implementado medidas de protección y el expresidente está a salvo. Este es ahora un caso activo bajo investigación del Servicio Secreto y se proporcionará más información cuando esté disponible", declaró.

An incident occurred the evening of July 13 at a Trump rally in Pennsylvania. The Secret Service has implemented protective measures and the former President is safe. This is now an active Secret Service investigation and further information will be released when available.