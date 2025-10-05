  • 24° C
Trump confirma ataque de EE. UU. a barco cerca de Venezuela

El presidente de Estados Unidos anunció un nuevo operativo por tierra para detener el narcotráfico

Oct. 05, 2025
Nicolás Maduro calificó el hecho como una agresión a la soberanía de Venezuela.
Nicolás Maduro calificó el hecho como una agresión a la soberanía de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un nuevo ataque por parte de las fuerzas estadounidenses contra una embarcación presuntamente utilizada para el tráfico de drogas frente a las costas de Venezuela.

Durante un discurso ofrecido este domingo desde la Estación Naval de Norfolk, Virginia, el mandatario aseguró que, ante la escasez de navíos interceptados, el próximo paso será extender las operaciones a tierra firme.

"Hicimos otro anoche. Ahora simplemente no podemos encontrar ninguno. Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar por tierra", afirmó Trump, en referencia a las acciones contra los cárteles de droga.

Aunque no está claro si el ataque mencionado por Trump corresponde a la operación previamente anunciada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el mandatario subrayó que la Marina ha desempeñado un papel clave en el apoyo a las misiones antinarcóticos.

RESPUESTA DE VENEZUELA Y APOYO INTERNACIONAL 

Tras las declaraciones del presidente estadounidense, el gobierno venezolano no respondió de inmediato. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro, a través de un mensaje en Telegram, criticó lo que calificó como una "agresión" de Estados Unidos contra la soberanía de Venezuela.

"Nuestro pueblo jamás ha tenido ni tendrá miedo para defender su derecho a vivir y a ser libre", afirmó Maduro, quien también destacó que el país cuenta con respaldo diplomático ante estos hechos.

Por su parte, el canciller venezolano Yván Gil informó que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, quien expresó el respaldo total del Kremlin.

César Leyva
