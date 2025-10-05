  • 24° C
Internacional / Mundo

Kristi Noem afirma que cárteles de las drogas ofrecen dinero por agentes del ICE

Según la funcionaria norteamericana, las organizaciones delictivas ofrecen miles de dólares por secuestrar o matar a los agentes

Oct. 05, 2025
Este domingo, Kristi Noem acusó que pandillas y cárteles de las drogas están ofreciendo miles de dólares por agentes migratorios y de procuración de justicia.

Lo anterior lo informó la secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, durante declaraciones emitidas a Fox New, durante las cuales habló de la violencia que viven los uniformados migratorios.

Además, señaló que estos oficiales están sufriendo un gigantesco aumento en el número de agresiones, del 830 por ciento, desde que el Gobierno de Donald Trump determinara regresar a los indocumentados a sus países de origen.

"Nuestra información de inteligencia indica que esta gente está organizada, están sumando más gente a sus equipos para atacar a los agentes y están haciendo planes para emboscarlos y matarlos", expuso la funcionaria de Trump.

Expuso que tiene informes de oficiales y agentes a quienes pandillas y cárteles, organizaciones declaradas terroristas, le han puesto precio a sus cabezas.

Detalló que el monto que las organizaciones criminales ofrecen dos mil dólares por secuestro y 10 mil dólares por asesinato de agentes del ICE; además, explicó que han difundido fotos de los agentes en las redes de los delincuentes.

"Es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes", subrayó Kristi Noem, por lo que ya se brindó protección a los oficiales; además, subrayó que no se trata de una protesta sobre la libertad de expresión, pues "están saliendo y diciendo: 'Maten a esta gente y les daremos dinero por hacerlo'".

Como se recordará, desde que Trump firmó la orden ejecutiva contra los migrantes, las redadas en contra de los indocumentados, hasta en ciudades santuario, se han intensificado, en especial en ciudades gobernadas por demócratas.

Edel Osuna
