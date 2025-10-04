  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 4 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Sexalescencia: La segunda adolescencia que viven los adultos mayores ante la vejez

Este fenómeno genera admiración en muchos casos, pero también desconcierto o incomodidad en una sociedad que aún no acepta esta dinámica

Oct. 04, 2025
Sexalescencia: La segunda adolescencia que viven los adultos mayores ante la vejez

Cada vez va quedando más atrás la idea de que la vejez es sinónimo de pasividad o resignación. Hoy, miles de adultos mayores en todo el mundo están viviendo una etapa distinta, marcada por la vitalidad, la libertad y el deseo de reencontrarse con el placer de vivir.

A este fenómeno se le conoce como sexalescencia o "segunda adolescencia", una fase en la que las personas entre los 60 y 70 años redescubren su cuerpo, sus emociones y sus proyectos personales desde una perspectiva mucho más consciente y optimista.

¿QUÉ ES LA SEXALESCENCIA?

El término sexalescencia fue acuñado por el médico español Manuel Posso Zumárraga, y combina las palabras sexagenario y adolescencia.

Según María Montero y López Lena, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, se trata de una etapa de redescubrimiento, en la que los adultos mayores experimentan un renacer emocional y personal.

Aunque no es un concepto médico, el doctor José Alberto Ávila Funes, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, explica que representa una negación a los estereotipos de la vejez: las personas ya no se asumen como dependientes o inactivas, sino como seres funcionales, autónomos y llenos de propósito.

¿CÓMO SE MANIFIESTA ESTA "SEGUNDA ADOLESCENCIA"?

imagen-cuerpo

La sexalescencia puede compararse con una adolescencia tardía, pero con la ventaja de la madurez. En esta etapa, las personas mayores replantean su vida con entusiasmo, buscan nuevas experiencias y reviven pasiones que habían dejado de lado.

Sin embargo, a diferencia de los adolescentes, ya no lo hacen desde la búsqueda de identidad, sino desde la certeza de quiénes son.

Montero explica que muchos adultos mayores seleccionan conscientemente las experiencias que desean repetir: cuidar su salud, viajar, aprender nuevas habilidades, disfrutar de la intimidad y reforzar sus vínculos emocionales.

En palabras simples, priorizan lo que verdaderamente les da sentido y placer.

¿QUÉ HACEN LOS ADULTOS MAYORES DURANTE LA SEXALESCENCIA?

Esta etapa se traduce en una "juventud acumulada" que se refleja en múltiples conductas positivas: desde ejercitarse con constancia, cuidar su alimentación, adoptar estilos de vestir más modernos, hasta retomar su vida sexual sin culpa.

Algunos incluso se permiten explorar nuevas relaciones amorosas o redescubrir la intimidad en pareja con un enfoque más emocional y pausado. Los avances médicos y farmacológicos también han contribuido a que esta etapa sea vivida plenamente, derribando tabúes sobre la sexualidad en la vejez.

imagen-cuerpo

EL IMPACTO EN LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD

La sexalescencia no solo transforma la vida de quien la experimenta, sino también la de su entorno. Los hijos y nietos se enfrentan a un cambio de paradigma: sus padres o abuelos ya no se comportan como "ancianos", sino como adultos plenos, activos y con planes propios.

Este fenómeno genera admiración en muchos casos, pero también desconcierto o incomodidad en una sociedad que aún no acepta del todo la idea de una vejez dinámica.

Sin embargo, los expertos coinciden en que este cambio beneficia a todos: alienta a las nuevas generaciones a entender el envejecimiento como una etapa funcional y digna, y promueve la empatía intergeneracional.

UNA NUEVA VISIÓN DE LA EDAD

La sexalescencia está ganando terreno en países como España y comienza a resonar en México, donde aún predomina una visión tradicional de la vejez. Para los especialistas, adoptar esta nueva forma de vivir tiene efectos positivos en la salud física, mental y emocional.

Reduce la depresión y el estrés, mejora la autoestima, fortalece las relaciones familiares y ofrece un modelo más esperanzador del envejecimiento. En última instancia, representa un cambio cultural profundo: asumir que envejecer no significa apagarse, sino vivir con plenitud, deseo y propósito.

Porque la vejez no tiene por qué ser el final de nada, sino el comienzo de una libertad más consciente, madura y, por qué no, apasionada.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Profeco: Estos son los mejores detergentes en polvo que sí eliminan manchas difíciles
Internacional / Mundo

Profeco: Estos son los mejores detergentes en polvo que sí eliminan manchas difíciles

Octubre 04, 2025

La dependencia analizó 49 detergentes, de los cuales 26 son especializados para ropa y 23 son de uso multiusos para determinar su efectividad

Los espectáculos astronómicos de octubre 2025: superluna, lluvias de estrellas y conjunciones planetarias
Internacional / Mundo

Los espectáculos astronómicos de octubre 2025: superluna, lluvias de estrellas y conjunciones planetarias

Octubre 04, 2025

Esta temporada, sin duda, tendremos un mes especial para detenernos, levantar la mirada y disfrutar de todo lo que el universo tiene para ofrecernos

VIDEO | Se venga de sus asaltantes atropellándolos: murieron
Internacional / Mundo

VIDEO | Se venga de sus asaltantes atropellándolos: murieron

Octubre 03, 2025

El karma instantáneo alcanzó a los delincuentes; el momento del impacto fue captado por cámaras de seguridad. IMÁGENES BRUTALES