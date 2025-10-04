Profeco: Estos son los mejores detergentes en polvo que sí eliminan manchas difíciles

Las manchas más complicadas, como las de salsa, estofado o espinaca, pueden convertirse en una verdadera pesadilla al lavar la ropa y representar un reto para la limpieza e incluso ser un gasto adicional o incluso la pérdida de una prenda si no se utiliza el producto adecuado.

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un nuevo análisis de detergentes en polvo, con el fin de orientar a los consumidores sobre cuáles ofrecen los mejores resultados.

Este estudio forma parte del Estudio de Calidad que se publicará en la edición de octubre de la Revista del Consumidor, donde se evaluaron 49 detergentes en polvo, de los cuales 26 son especializados para ropa y 23 son de uso multiusos.

La dependencia analizó aspectos como la información comercial, el cumplimiento de normas oficiales mexicanas y pruebas de desempeño, enfocándose en factores clave como:

El desgaste de las telas

La solidez del color

El nivel de percudido

La efectividad para eliminar distintos tipos de manchas.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES DETERGENTES QUE REMUEVEN MÁS SUCIEDAD?

De acuerdo con los resultados de Profeco, los detergentes que mostraron mejor desempeño contra el percudido, es decir, la suciedad acumulada que opaca las prendas fueron los siguientes:

Ace Oxígeno Activo

Ariel Revitacolor

Bold 3 Cariñitos de Mamá

Bold 3 Softech

Foca

Persil Universal

Viva Higiene + Anti-Olor

1-2-3

El Milagro

La Morena

Útil

¿CUÁLES SON LOS DETERGENTES QUE QUITAN MÁS LAS MANCHAS?

Por otro lado, el análisis destacó que Viva detergente en polvo para ropa fue el que removió mejor las manchas de estofado, una de las más difíciles de tratar por su mezcla de grasa y color.

En cuanto a las manchas de espinaca, los productos que obtuvieron los mejores resultados de limpieza fueron:

Ariel Poder y Cuidado

Great Value

Perveptions Floral

Persil Colores Vivos y Persil Universal

1-2-3

Golden Hills

1-2-3 Limón

Con este estudio, Profeco busca ofrecer información útil y objetiva que ayude a los consumidores a elegir el mejor detergente según sus necesidades, garantizando una limpieza efectiva sin dañar las prendas ni el bolsillo.