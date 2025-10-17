Trump asegura que Maduro le ofreció "de todo" para evitar un conflicto con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el dictador venezolano Nicolás Maduro le ha ofrecido "de todo" para no enfrentarse con Washington, según declaraciones realizadas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

"Él me ha ofrecido de todo. ¿Saben por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos", dijo Trump en respuesta a una pregunta sobre posibles negociaciones con el régimen venezolano, en medio de la creciente tensión entre ambos países.

¿CUÁLES SON LOS OFRECIMIENTOS QUE MADURO HABRÍA HECHO A TRUMP?

De acuerdo con información publicada por The New York Times, entre los ofrecimientos que Maduro habría planteado se incluyen la apertura de proyectos petroleros y mineros a empresas estadounidenses, contratos preferenciales y la reorientación de exportaciones de crudo desde China hacia Estados Unidos.

El informe también señala la posibilidad de finalizar acuerdos energéticos con China, Irán y Rusia, países considerados aliados estratégicos de Venezuela.

Por su parte, el Miami Herald reportó que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habrían propuesto a Washington la formación de un gobierno de transición sin Maduro al frente.

Lo anterior, con el objetivo de preservar la estabilidad política del país. Sin embargo, ambos funcionarios negaron haber realizado dicha oferta en declaraciones a medios oficiales.

ENFRENTAMIENTO Y DESPLIEGUE MILITAR EN EL MAR CARIBE

Estas revelaciones se producen mientras Estados Unidos mantiene un inusual despliegue militar en el mar Caribe, donde fuerzas estadounidenses han destruido embarcaciones que, según el gobierno de Trump, estarían vinculadas al narcotráfico y relacionadas con el régimen de Maduro.

El mandatario confirmó la destrucción de una embarcación sumergible, descrita como "un submarino diseñado para transportar grandes cantidades de droga".

Durante la misma rueda de prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó confirmar si hubo sobrevivientes en el ataque, y adelantó que habría más información disponible próximamente.

POSIBLE INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN VENEZUELA

Trump también anunció que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela como parte de una estrategia más amplia contra el narcotráfico.

"Miles de personas, gran parte de ellos criminales, habrían entrado por la frontera, y mucha droga llega desde Venezuela", argumentó.

El mandatario insistió en que su administración ha tomado control del mar y advirtió sobre la posibilidad de futuras acciones terrestres. "Venezuela está sintiendo presión (...). Nos hemos encargado del mar. Estamos vigilando", afirmó.

En respuesta, Nicolás Maduro negó cualquier vínculo con el narcotráfico y declaró que el liderazgo político y militar de Venezuela se mantiene "más unido que nunca" frente a las amenazas de Washington.

Además, el mandatario venezolano firmó un decreto que activa el estado de conmoción externa, una medida que permitiría declarar emergencia nacional ante un posible escenario de agresión extranjera.