Internacional / Mundo

Encuentran el cuerpo de un jubilado que tenía 15 años muerto en su departamento

Durante ese tiempo nadie lo había visto, pensaban que estaba en un asilo, pero como sus pagos estaban al día, ni de menos le echaron

Oct. 16, 2025
Una fuga de agua detectada este 12 de octubre de 2025 dejó entrever la inmensa soledad en la que un jubilado español vivía en su departamento, pues como sus vecinos no le veían, daban por sentado que había sido enviado a una residencia para ancianos.

Sin embargo, la filtración de agua del techo a su casa y a la de una residente del mismo edificio de departamentos, obligó al hijo de esa vecina a que llamaran a los bomberos para atender la fuga.

Cuando los "tragahúmo" llegaron al lugar, vieron que la puerta estaba con llave, por lo que la forzaron: se toparon con un sitio sucio, desordenado, y en el lugar el cadáver momificado de Antonio Famoso.

El edificio donde fue encontrado el cuerpo del jubilado se localiza en el piso del número 12 de la calle Luis Fenoyet, en el barrio de la Fuensanta, de la ciudad de Valencia; de inmediato se dio vista a las autoridades, que después de practicada la autopsia se determinó que llevaba 15 años muerto.

imagen-cuerpo

La noticia corrió "como reguero de pólvora", y cuando se entrevistó a los residentes, expresaron: "Todos los vecinos pensábamos que estaría en alguna residencia".

Además, el responsable del edificio no se percató de la muerte de Antonio Famoso, ya que su casa estaba al corriente con todos los pagando de los recibos domiciliados: electricidad, agua, seguro del hogar, gastos de la comunidad de vecinos, y hasta pagó una deuda de más de 11 mil euros luego de que su cuenta le fuera embargada.

"Veíamos que las facturas se pagaban, que no había problemas de impago ni correspondencia acumulada. Nadie sospechó nada", señaló el vecino de Antonio, Rafael, quien detectó la filtración de agua.

Además, nadie notó el olor a descomposición, pues al estar en la parte alta, y una ventana abierta, evitó que el hedor alertara a los vecinos.

Finalmente, la Policía Nacional descarta indicios de violencia y que todo apunta a una muerte natural, el trágico final de un hombre que murió en el olvido, pero que siguió funcionando en automático más de una década y media.

Edel Osuna
Edel Osuna
