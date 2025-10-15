VIDEO | Asesina a puñaladas a su expareja aun cuando contaba con orden de restricción

La violencia no tiene género; sin embargo, en esta ocasión una joven mujer fue apuñalada hasta morir por su expareja, aun cuando éste contaba con orden de restricción.

Los hechos se registraron el 12 de octubre en el parque de Pocrí, ubicado en el distrito de Aguadulce de la provincia de Coclé, en Panamá. El responsable fue detenido.

De acuerdo con la información, la víctima fue identificada como Selinda Mabellis Córdoba Batista, de 21 años de edad, mientras que su asesino fue su expareja, un joven de 25 años.

Se indicó que la joven estaba en casa de su madre, cuando el tipo llegó para platicar; ella aceptó, por lo que, acompañada por su mamá, los tres se dirigieron al parque, donde empezaron a conversar.

En un momento dado, la madre se distrajo, instante que el agresor aprovechó para asestarle a Selinda 15 puñaladas, las cuales propinó en la cabeza, cara, mandíbula, cuello, tórax, muslo izquierdo y el área lumbar de la espalda.

Los gritos de auxilio alertaron a los asistentes al sitio, quienes alertaron a las autoridades y levantaron a la joven con vida; sin embargo, por más esfuerzos que los médicos del Hospital "Dr. Rafael Estévez", hicieron, la joven dejó de existir.

Además, los testigos identificaron plenamente al responsable de la agresión, quien fue detenido cerca del sitio donde asesinó a su expareja y ahora está rindiendo cuentas ante la justicia.

Por otra parte, dado a que la madre trató de auxiliar a su hija y presenció el asesinato, está recibiendo asistencia del Ministerio de la Mujer a través del Centro de Atención Integral de Coclé, a quien le brindó acompañamiento y coordinación con las autoridades competentes para asegurar las diligencias y gestiones legales correspondientes.