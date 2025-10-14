  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Donald Trump amenaza con retirar partidos del Mundial 2026 de Boston por disturbios

Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei

Oct. 14, 2025
El presidente de Estados Unidos insinuó que los juegos podrían ser reubicados.
El presidente de Estados Unidos insinuó que los juegos podrían ser reubicados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia este martes al sugerir que podría retirar los partidos del Mundial 2026 programados en Boston, luego de afirmar que partes de la ciudad han sido "tomadas" tras recientes disturbios.

Boston tiene previsto albergar siete partidos de la Copa del Mundo 2026, que será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, Trump insinuó que los juegos podrían ser reubicados si persisten las tensiones políticas con la actual alcaldesa de la ciudad, Michelle Wu, a quien calificó como "inteligente" pero "de la izquierda radical".

"Podríamos quitárselos", declaró Trump en referencia a los partidos. "Amo a la gente de Boston y sé que los boletos están agotados. Pero su alcaldesa no es buena".

DISTURBIOS EN LA CIUDAD DEJA POLICÍAS HERIDOS

Aunque no ofreció detalles concretos, Trump afirmó que "están tomando partes de Boston" y agregó que podrían "recuperarlas en unos dos segundos".

Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei, y no quedó claro a qué hechos se refería Trump específicamente.

Sin embargo, a inicios de este mes se registraron disturbios durante una protesta pro-Palestina en el Boston Common, que dejó a cuatro oficiales de policía heridos y varios manifestantes arrestados.

Hasta el momento, el despacho de la alcaldesa Michelle Wu no ha respondido a los comentarios del exmandatario.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
VIDEOS | Presunto coche-bomba explota cerca de un centro comercial en Ecuador
Internacional / Mundo

VIDEOS | Presunto coche-bomba explota cerca de un centro comercial en Ecuador

Octubre 14, 2025

Hay un muerto y dos heridos; el jefe de División de Bomberos aclara que un carro en llamas no estalla como ocurrió con este

EE. UU. cancela visas a 50 políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, según Reuters
Internacional / Mundo

EE. UU. cancela visas a 50 políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, según Reuters

Octubre 14, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma no tener información sobre los afectados; entre los señalados estaría la gobernadora Marina del Pilar

Trump aparece en la portada de la revista TIME pero critica la foto: "Es realmente mala"
Internacional / Mundo

Trump aparece en la portada de la revista TIME pero critica la foto: "Es realmente mala"

Octubre 14, 2025

El mandatario estadounidense no ocultó su descontento con la fotografía elegida, asegurando que con el ángulo de la toma "le borró el pelo"