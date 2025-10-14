Donald Trump amenaza con retirar partidos del Mundial 2026 de Boston por disturbios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia este martes al sugerir que podría retirar los partidos del Mundial 2026 programados en Boston, luego de afirmar que partes de la ciudad han sido "tomadas" tras recientes disturbios.

Boston tiene previsto albergar siete partidos de la Copa del Mundo 2026, que será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, Trump insinuó que los juegos podrían ser reubicados si persisten las tensiones políticas con la actual alcaldesa de la ciudad, Michelle Wu, a quien calificó como "inteligente" pero "de la izquierda radical".

"Podríamos quitárselos", declaró Trump en referencia a los partidos. "Amo a la gente de Boston y sé que los boletos están agotados. Pero su alcaldesa no es buena".

Trump on moving World Cup games from Boston: "We could take them away. Your mayor is not good." pic.twitter.com/TxlWddmdAS — Aaron Rupar (@atrupar) October 14, 2025

DISTURBIOS EN LA CIUDAD DEJA POLICÍAS HERIDOS

Aunque no ofreció detalles concretos, Trump afirmó que "están tomando partes de Boston" y agregó que podrían "recuperarlas en unos dos segundos".

Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei, y no quedó claro a qué hechos se refería Trump específicamente.

Sin embargo, a inicios de este mes se registraron disturbios durante una protesta pro-Palestina en el Boston Common, que dejó a cuatro oficiales de policía heridos y varios manifestantes arrestados.

Hasta el momento, el despacho de la alcaldesa Michelle Wu no ha respondido a los comentarios del exmandatario.