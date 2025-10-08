Trump anuncia acuerdo histórico: Israel y Hamás liberarán rehenes y prisioneros

Un acuerdo sin precedentes entre Israel y Hamás, mediado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, permitirá la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza y más de 2 mil prisioneros palestinos en manos de Israel.

El anuncio fue realizado por Trump este miércoles a través de sus redes sociales, como parte de la primera fase de su nuevo plan de paz para Medio Oriente.

"Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y eterna", declaró Trump.

El acuerdo contempla la liberación de unas 20 personas que siguen con vida tras ser secuestradas por Hamás durante los ataques del 7 de octubre de 2023, además de los restos de más de dos docenas que murieron en cautiverio. A cambio, Israel liberará de la cárcel a unos 2 mil prisioneros palestinos, aunque aún se discute si se incluirá a responsables directos de ataques violentos.

SE ESPERA UN ALTO AL FUEGO

Las negociaciones se llevaron a cabo en el balneario egipcio de Sharm El-Sheikh, con la participación del yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff. Se espera que este paso facilite un alto el fuego en Gaza, tras dos años de intensos combates y una grave crisis humanitaria.

El plan de paz de Trump incluye también el eventual desarme de Hamás a cambio de amnistía y la instalación de un gobierno provisional palestino, compuesto por tecnócratas y supervisado por una "Junta de Paz" respaldada por Estados Unidos.

Sin embargo, Hamás ha rechazado previamente el desarme y cualquier forma de intervención extranjera en Gaza.