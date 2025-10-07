Tesla es demandada: dos jóvenes murieron atrapados en una Cybertruck luego de un choque

En 2024, dos estudiantes universitarios fallecieron en el interior de un Cybertuck envuelto en llamas, luego de un choque; ahora, las familias de las víctimas buscan justicia, por lo que demandaron a Tesla por homicidio culposo

De acuerdo con la información, los deudos responsabilizaron al diseño de las puertas de una Cybertruck por impedir que los jóvenes escaparan del vehículo en llamas.

Quienes perdieron la vida son Jack Nelson, de 20 años, y Krysta Tsukahara, de 19, quienes viajaban en la parte trasera del vehículo junto a otros dos jóvenes. El conductor, Soren Dixon, perdió el control, se estrelló contra un árbol y un muro, y el vehículo se incendió. Solo uno de los cuatro ocupantes sobrevivió.

De acuerdo con la demanda, las puertas del lado izquierdo quedaron inhabilitadas tras el choque, y la puerta derecha carecía de manija exterior; además, el mecanismo de apertura de emergencia era difícil de localizar, lo que impidió a Nelson y Tsukahara salir a tiempo, pese a que sobrevivieron inicialmente al impacto.

“El diseño inseguro de Tesla fue determinante”, afirmó el abogado de una de las familias.

El caso se suma a los problemas que han afectado a la Cybertruck, incluyendo un retiro masivo en marzo y críticas por fallas de fabricación desde su polémico lanzamiento.