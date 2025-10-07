  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Tesla es demandada: dos jóvenes murieron atrapados en una Cybertruck luego de un choque

Familiares de las víctimas refieren que el diseño de la unidad inteligente impidió que los estudiantes pudieran escapar del infierno dentro del auto

Oct. 07, 2025
Tesla es demandada: dos jóvenes murieron atrapados en una Cybertruck luego de un choque

En 2024, dos estudiantes universitarios fallecieron en el interior de un Cybertuck envuelto en llamas, luego de un choque; ahora, las familias de las víctimas buscan justicia, por lo que demandaron a Tesla por homicidio culposo

De acuerdo con la información, los deudos responsabilizaron al diseño de las puertas de una Cybertruck por impedir que los jóvenes escaparan del vehículo en llamas.

imagen-cuerpo

Quienes perdieron la vida son Jack Nelson, de 20 años, y Krysta Tsukahara, de 19, quienes viajaban en la parte trasera del vehículo junto a otros dos jóvenes. El conductor, Soren Dixon, perdió el control, se estrelló contra un árbol y un muro, y el vehículo se incendió. Solo uno de los cuatro ocupantes sobrevivió.

De acuerdo con la demanda, las puertas del lado izquierdo quedaron inhabilitadas tras el choque, y la puerta derecha carecía de manija exterior; además, el mecanismo de apertura de emergencia era difícil de localizar, lo que impidió a Nelson y Tsukahara salir a tiempo, pese a que sobrevivieron inicialmente al impacto.

imagen-cuerpo

“El diseño inseguro de Tesla fue determinante”, afirmó el abogado de una de las familias.

El caso se suma a los problemas que han afectado a la Cybertruck, incluyendo un retiro masivo en marzo y críticas por fallas de fabricación desde su polémico lanzamiento.

imagen-cuerpo
Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Cae en Estados Unidos, Roberto Copado, exdirector de Protección Civil de Hermosillo, cuando se quemó la ABC
Internacional / Mundo

Cae en Estados Unidos, Roberto Copado, exdirector de Protección Civil de Hermosillo, cuando se quemó la ABC

Octubre 07, 2025

Al exfuncionario sonorense fue detenido en Estados Unidos; estuvo al frente de la corporación cuando ocurrió el incidente de la guardería

Restos de San Francisco de Asís serán expuestos para su veneración por primera vez en 2026
Internacional / Mundo

Restos de San Francisco de Asís serán expuestos para su veneración por primera vez en 2026

Octubre 07, 2025

La reliquia de uno de los santos más famosos de la Iglesia Católica podrán ser vistos con motivo de 800 años de su muerte

Inglés podría convertirse en el único idioma oficial de Estados Unidos tras polémica con Bad Bunny
Internacional / Mundo

Inglés podría convertirse en el único idioma oficial de Estados Unidos tras polémica con Bad Bunny

Octubre 07, 2025

Luego de comentarios del cantante Bad Bunny, la congresista republicana reactivó una propuesta para declarar el inglés como único idioma oficial