  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Inglés podría convertirse en el único idioma oficial de Estados Unidos tras polémica con Bad Bunny

Luego de comentarios del cantante Bad Bunny, la congresista republicana reactivó una propuesta para declarar el inglés como único idioma oficial

Oct. 07, 2025
Inglés podría convertirse en el único idioma oficial de Estados Unidos tras polémica con Bad Bunny

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene volvió a colocarse en el centro del debate político y cultural en Estados Unidos al proponer que el inglés sea reconocido como el único idioma oficial del país, una medida que, según ella, busca "proteger la identidad nacional" y fortalecer la unidad lingüística.

La iniciativa recobró fuerza después de los comentarios del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien durante una presentación televisiva instó al público estadounidense a aprender español antes de su actuación en el Super Bowl 2026.

INGLÉS PODRÍA CONVERTIRSE EN EL ÚNICO IDIOMA OFICIAL DE ESTADOS UNIDOS

La propuesta, presentada formalmente el 5 de marzo, pero retomada este 6 de octubre, establece que aunque no se limitará la enseñanza de otros idiomas, el conocimiento del inglés será requisito indispensable para la naturalización, incluyendo la lectura y comprensión de la Constitución.

La controversia surgió tras la participación del artista en el programa Saturday Night Live, donde adelantó que su presentación en el Super Bowl 2026 será un logro para la comunidad latina. Durante el show, Bad Bunny expresó en español: "Si no entienden lo que dije, tienen cuatro meses para aprender".

Las palabras del intérprete provocaron la reacción inmediata de la legisladora, quien criticó el mensaje y pidió al Congreso aprobar su iniciativa.

"Bad Bunny dice que Estados Unidos tiene cuatro meses para aprender español antes de su actuación perversa e indeseada en el entretiempo del Super Bowl. Sería un buen momento para aprobar mi proyecto de ley para que el inglés sea el idioma oficial de Estados Unidos. Y la NFL necesita dejar de tener actuaciones sexuales demoníacas durante sus espectáculos de entretiempo", señaló Taylor Greene.

El proyecto se encuentra aún en las primeras etapas legislativas, pero ha generado un intenso debate entre quienes consideran que el inglés debería ser la única lengua oficial y quienes defienden la diversidad cultural y lingüística como uno de los pilares de la identidad estadounidense.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Donald Trump rompe relaciones diplomáticas con Venezuela; eleva la presión militar sobre Nicolás Maduro
Internacional / Mundo

Donald Trump rompe relaciones diplomáticas con Venezuela; eleva la presión militar sobre Nicolás Maduro

Octubre 06, 2025

El presidente de Estados Unidos instruyó para que se interrumpa el contacto el país bolivariano; hay nuevas acciones contra el tráfico de drogas

Niñito de 2 años muere atacado por perros rottweiler en una guardería
Internacional / Mundo

Niñito de 2 años muere atacado por perros rottweiler en una guardería

Octubre 06, 2025

La guardería, que resultó ilegal, era atendida por su propietaria, quien se echó una dormidita de dos horas cuando sucedió el incidente

Conoce los 5 momentos que casi extinguen a la humanidad
Internacional / Mundo

Conoce los 5 momentos que casi extinguen a la humanidad

Octubre 06, 2025

Desde catástrofes naturales hasta errores humanos que pudieron desencadenar guerras nucleares, la vida ha pendido de un hilo más de una vez