Internacional / Mundo

Niñito de 2 años muere atacado por perros rottweiler en una guardería

La guardería, que resultó ilegal, era atendida por su propietaria, quien se echó una dormidita de dos horas cuando sucedió el incidente

Oct. 06, 2025
Un terrible descuido por parte de una cuidadora provocó que un niño de tan solo dos años de edad muriera como consecuencia del ataque de un perro de la raza rottweiler. El incidente se registró al interior de una guardería.

De acuerdo con la información, el lamentable hecho se registró el sábado 4 de octubre, alrededor de las 15:45 horas, en la cuadra 3800 de Pecan Drive.

Se informó que la muerte del pequeño fue consecuencia del descuido, pues su cuidadora y dueña de le estancia, llamada Stacy Wheeler Cobb, de 48 años de edad, se aventó un sueñito de dos horas, lapso en que descuidó al menor.

El ataque de los animales fue reportado a la Policía de Georgia, Estados Unidos, cuyos oficiales, en cuanto llegaron, corroboraron que el ataque de los canes ocurrió dentro de la guardería, y cuando revisaron al niño, este había fallecido, pues registraba diversas mordeduras.

Investigadores descubrieron que la estancia infantil operaba de forma ilegal, y era resguardada por dos grandes perros rottweiler los cuales merodeaban la estancia.

Hoy, Kaimir Jones, madre del nene, clama por justicia, pues hasta la tarde le informaron sobre la muerte de su pequeño, víctima de dos perros.

Por su parte, Stacy Wheeler Cobb fue detenida, ya que es la principal responsable del incidente; en tanto, las autoridades condenaron el fallecimiento del infante.

“Este es un evento horrible y trágico que nunca debió haber ocurrido, pero debido a la negligencia de este agresor, una madre ha perdido trágicamente a su hijo”, señaló Leslie Manahan, jefa de Policía, quien externó a la familia su pésame.

Edel Osuna
