  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 5 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Maduro pide apoyo del Papa León XIV para consolidar la paz en Venezuela

La petición ocurre en un contexto tenso en las relaciones con Washington, que ha intensificado su presencia militar en el mar Caribe

Oct. 05, 2025
Hasta el momento, el Vaticano no se ha pronunciado sobre la solicitud.
Hasta el momento, el Vaticano no se ha pronunciado sobre la solicitud.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una carta al papa León XIV solicitando su "apoyo especial" para consolidar la paz en el país, en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos y denuncias de represión interna. La información fue confirmada por el canciller venezolano, Yván Gil.

La misiva fue entregada por el embajador venezolano ante el Vaticano, Franklin Zeltzer, al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, durante una reunión oficial. Sin embargo, no se dieron detalles sobre el contenido específico del mensaje ni sobre una posible respuesta del Vaticano.

El pedido de Maduro ocurre en un contexto tenso en las relaciones con Washington, que ha intensificado su presencia militar en el mar Caribe junto a aliados, lo que el mandatario venezolano calificó como una "provocación directa". Además, Estados Unidos mantiene a Maduro señalado como narcoterrorista, acusándolo de liderar redes criminales vinculadas al narcotráfico.

FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS TAMBIÉN PIDEN INTERVENCIÓN DEL PAPA

Hasta el momento, el Vaticano no se ha pronunciado sobre la solicitud. Paralelamente, organizaciones de derechos humanos continúan denunciando un aumento en la represión, la persecución política y las violaciones a los derechos fundamentales dentro del país.

También familiares de presos políticos en Venezuela han enviado cartas al Papa León XIV, pidiendo su intervención para exigir la liberación de detenidos por razones políticas, incluyendo menores de edad, mujeres y personas con enfermedades graves que requieren atención médica urgente.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Trump confirma ataque de EE. UU. a barco cerca de Venezuela
Internacional / Mundo

Trump confirma ataque de EE. UU. a barco cerca de Venezuela

Octubre 05, 2025

El presidente de Estados Unidos anunció un nuevo operativo por tierra para detener el narcotráfico

Kristi Noem afirma que cárteles de las drogas ofrecen dinero por agentes del ICE
Internacional / Mundo

Kristi Noem afirma que cárteles de las drogas ofrecen dinero por agentes del ICE

Octubre 05, 2025

Según la funcionaria norteamericana, las organizaciones delictivas ofrecen miles de dólares por secuestrar o matar a los agentes

¿Por qué el Papa León XIV bendijo un bloque de hielo de 20 mil años?
Internacional / Mundo

¿Por qué el Papa León XIV bendijo un bloque de hielo de 20 mil años?

Octubre 04, 2025

El inusual gesto tuvo lugar durante un evento realizado en el marco del décimo aniversario del "Laudato Sí"