Maduro pide apoyo del Papa León XIV para consolidar la paz en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una carta al papa León XIV solicitando su "apoyo especial" para consolidar la paz en el país, en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos y denuncias de represión interna. La información fue confirmada por el canciller venezolano, Yván Gil.

La misiva fue entregada por el embajador venezolano ante el Vaticano, Franklin Zeltzer, al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, durante una reunión oficial. Sin embargo, no se dieron detalles sobre el contenido específico del mensaje ni sobre una posible respuesta del Vaticano.

El pedido de Maduro ocurre en un contexto tenso en las relaciones con Washington, que ha intensificado su presencia militar en el mar Caribe junto a aliados, lo que el mandatario venezolano calificó como una "provocación directa". Además, Estados Unidos mantiene a Maduro señalado como narcoterrorista, acusándolo de liderar redes criminales vinculadas al narcotráfico.

FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS TAMBIÉN PIDEN INTERVENCIÓN DEL PAPA

Hasta el momento, el Vaticano no se ha pronunciado sobre la solicitud. Paralelamente, organizaciones de derechos humanos continúan denunciando un aumento en la represión, la persecución política y las violaciones a los derechos fundamentales dentro del país.

También familiares de presos políticos en Venezuela han enviado cartas al Papa León XIV, pidiendo su intervención para exigir la liberación de detenidos por razones políticas, incluyendo menores de edad, mujeres y personas con enfermedades graves que requieren atención médica urgente.