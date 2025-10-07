Restos de San Francisco de Asís serán expuestos para su veneración por primera vez en 2026

Por primera vez en la historia, los restos de San Francisco de Asís, uno de los santos más amados del cristianismo serán expuestos para que los fieles puedan venerarlos, en un evento sin precedentes que se celebrará durante la Cuaresma de 2026.

Del 22 de febrero al 22 de marzo de 2026, la ciudad de Asís será el centro espiritual del mundo católico con motivo del 800 aniversario de la muerte del "Poverello d´Assisi". Durante este tiempo, sus reliquias serán expuestas públicamente para la veneración de miles de peregrinos de todo el mundo.

¿DÓNDE SE EXHIBIRÁN LOS RESTOS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS?

Gracias a la aprobación del Papa León XIV, a través de la Secretaría de Estado del Vaticano, el cuerpo de San Francisco será trasladado desde la cripta hasta el altar papal en la iglesia inferior de la Basílica de San Francisco de Asís, el lugar donde descansan sus restos desde hace siglos.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA VENERACIÓN?

Para facilitar el acceso y garantizar la organización, se ha habilitado un sistema gratuito y obligatorio de reservas en línea a través del portal oficial: sanfrancescovive.org. Al registrarse, los peregrinos podrán elegir entre dos modalidades:

En grupo , con la guía de un fraile franciscano que ofrecerá una meditación espiritual.

, con la guía de un fraile franciscano que ofrecerá una meditación espiritual. De forma individual, con un momento de oración personal y silenciosa.

Al finalizar la veneración, se celebrará un breve rito litúrgico y cada visitante recibirá un obsequio especial de la comunidad franciscana.

ACCESIBILIDAD Y PROGRAMACIÓN ESPECIAL

Se prestará especial atención a las personas con discapacidad, con itinerarios adaptados para garantizar la experiencia.

Además, para los peregrinos internacionales se celebrarán dos misas diarias (a las 11:00 y 17:00 horas) y habrá veneraciones nocturnas dirigidas a familias, religiosos y miembros de la Orden Franciscana Seglar.