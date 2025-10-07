Cae en Estados Unidos, Roberto Copado, exdirector de Protección Civil de Hermosillo, cuando se quemó la ABC

Tal parece que la justicia está alcanzando a quienes intentaron evadir su responsabilidad en uno de los casos más dolorosos registrados en Sonora, el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2005 y que cobró la vida de 49 infantes y dejó con secuelas a 70 más.

Y es que las autoridades de Estados Unidos detuvieron, con base en una orden de captura internacional, a Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil en Hermosillo, cuando la estancia infantil se siniestró.

Su captura fue confirmada por el abogado del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado, quien señaló que se cumplimentó una ficha roja emitida por la Interpol.

Copado Gutiérrez fue internado en Florence, Colorado, y dijo que la agrupación le había otorgado el perdón; sin embargo, debe responder por los menores que perdieron la vida en el siniestro.

El exfuncinario sonorense estaba al frente de Protección Civil Municipal, y en México cuenta con una orden de aprehensión vigente, así como una sentencia de 5.7 años por cumplir.

Como se recordará, quien también fue detenida en Estados Unidos fue Sandra Lucía Téllez Nieves, propietaria de la Guardería ABC, quien fue entregada a México para que responda ante la ley.

Actualmente, Téllez Nieves permanece recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Femenil de la capital de Sonora.