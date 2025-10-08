  • 24° C
Internacional / Mundo

Papa León XIV recibe un Dr. Simi vestido como él, se lo entregó el empresario Víctor González

En las imágenes el líder de la iglesia católica parece recibir el regalo con gusto; en redes algunos aplaudieron y otros criticaron el gesto

Oct. 08, 2025
Los muñecos del Dr. Simi se han vuelto muy populares en los últimos años.
El Papa León XIV recibió este miércoles un peluche gigante del Dr. Simi con la vestimenta papal, como parte de un regalo hecho por Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares quien se reunió con el pontífice en una audiencia privada. 

A través de su cuenta oficial de Instagram, el empresario compartió imágenes del encuentro y reflexionó sobre el significado del gesto. "Más allá del encuentro, me quedo con la certeza de que la bondad, cuando se vive con alegría, trasciende fronteras y generaciones", indicó.

González Herrera explicó que el Dr. Simi con vestimenta similar a la del pontífice fue entregado como un símbolo del cariño de millones de personas, que comparten una visión de un mundo "más justo, más solidario y más humano".

PAPA CON RAÍCES EN AMÉRICA Y VÍNCULOS CON LATINOAMÉRICA

León XIV, quien asumió el papado en mayo de 2025 bajo el nombre de nacimiento Robert Francis Prevost, es originario de Chicago y cuenta con una amplia trayectoria pastoral en Perú. Hasta ahora, había tenido pocas apariciones públicas junto a figuras privadas, lo que ha dado mayor visibilidad a este inusual encuentro.

imagen-cuerpo

REACCIONES EN REDES SOCIALES: ENTRE LA EMOCIÓN Y LA CRÍTICA

La publicación del empresario generó una fuerte respuesta en redes sociales. Muchos usuarios celebraron el gesto como un puente entre la cultura mexicana y la fe católica, mientras otros cuestionaron el posible uso mediático del momento. Aun así, la publicación alcanzó decenas de miles de "me gusta" y recibió numerosos comentarios positivos.

González Herrera concluyó su mensaje con un llamado a la acción solidaria. "Su mensaje fue claro: no dejemos de hacer el bien. Y eso seguiremos haciendo con fe, con trabajo y con amor por la gente" enfatizó.

El encuentro ha sido interpretado como un acto simbólico de compromiso social y espiritual, más allá de una simple estrategia de imagen empresarial.

César Leyva
César Leyva
