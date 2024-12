Trasplante Pionero: Mujer de Alabama recibe un riñón de cerdo modificado genéticamente

Una mujer de Alabama, Towana Looney, ha hecho historia al convertirse en la primera persona en el mundo en recibir un trasplante exitoso de un riñón de cerdo genéticamente modificado. Este avance médico, realizado el 25 de noviembre en el Instituto de Trasplantes Langone de la NYU, podría revolucionar el futuro de los trasplantes de órganos en humanos.

Looney, de 53 años, sufría insuficiencia renal desde hace ocho años y había estado en lista de espera para un trasplante desde 2017. Al no encontrar un donante humano compatible, optó por un trasplante experimental que utiliza órganos de cerdos modificados genéticamente para evitar el rechazo del cuerpo humano.

Tras la cirugía, Looney experimentó una recuperación rápida y pudo abandonar el hospital solo 11 días después del procedimiento. "Me siento llena de energía, con un apetito que no tenía desde hace años. Este riñón me devolvió la vida", comentó emocionada durante una rueda de prensa.

ABRE LA PUERTA A FUTURAS INNOVACIONES

Los médicos explicaron que el órgano trasplantado, con 10 genes editados, comenzó a funcionar inmediatamente después de la operación, replicando el desempeño de un riñón humano sano. Además, Looney ha sido monitoreada constantemente con inteligencia artificial y tecnología portátil para garantizar su recuperación.

El éxito de este trasplante experimental abre la puerta a un futuro donde los xenotrasplantes (trasplantes de órganos de animales a humanos) podrían convertirse en una alternativa viable para los miles de pacientes que enfrentan largas listas de espera. Según los expertos, este campo está avanzando rápidamente, y los trasplantes de órganos porcinos podrían ser una práctica común en menos de una década.

Con su valentía, Looney ha marcado un hito en la medicina moderna, brindando esperanza a las 13 personas que, en promedio, mueren cada día en Estados Unidos esperando un trasplante de riñón.