"Toma tu sopa": su esposa lo baña de comida hirviendo

Ser violento no es privativo de un género, sino que en determinado momento, ambos sexos podrían ser igual de agresivos.

Tal es el caso que ocurrió en Perú, donde una discusión entre esposos creció a tal grado, que la mujer "bañó" de sopa hirviendo a su marido, causándole severas quemaduras al sujeto en cara, pecho, cuello y un hombro.

El incidente se registró en el distrito de Breña, en Lima, donde Jhon Nolache Primero, de 24 años de edad, recibió un "baño" de sopa hirviendo de parte de su esposa, Flor Esmilda Huaches, de 23 años.

"Yo la quería llevar, pero ella me dijo que tenía que trabajar y lavar ropa. Yo me estaba yendo, pero regresé porque la estaba dejando molesta", contó el afectado.

Cuando estuvo en su casa, la mujer amenazó a su esposo con un cuchillo y, a fin de tranquilizarla, trató de hablar con ella; sin embargo, ella siguió blandiendo el arma punzocortante.

"Me vino a querer empujar, me amenazó con un cuchillo, yo le quité. Y me metió un cachetadón, yo también", contó.

Jhon se acercó a su mujer para abrazarla, pero ella lo esperó al lado de la olla con sopa y de pronto "ella me estaba esperando con la olla. Yo voy a abrazarla y ella voltea y me dice: ´toma tu sopa´ y me echa en la cara... Yo sentí que chispeó algo en mi vista".

A raíz del intenso dolor, el hombre fue llevado al Hospital Arzobispo Loayza, a fin de que fuera estabilizado; luego acudió a denunciar a su esposa.

Ahora, las autoridades están buscando a la agresiva fémina, quien huyó y se desconoce su dónde podría estar.