Tiktoker explica la manera correcta de entrar a una casa con perros protectores

¡No los acaricies al instante! Un entrenador canino explicó cómo debemos reaccionar y actuar ante un perro guardián al momento de entrar a su hogar

Por: Karla Salinas

Cuando vemos a una mascota uno tiene el impulso de querer tocarlos al instante, una acción que puede ser riesgosa, puesto que hay perros protectores que al ver que en su hora entra un completo extraño pueden sentirse amenazados, ante tal situación es importante entender las señales que nos manda.

Por esa razón, un joven tiktoker nos muestra cómo debemos entrar a una casa ante tales mascotas, con la finalidad de que ellos se sientan tranquilos y podamos disfrutar de nuestra estancia en su casa.

¿CÓMO SABER QUÉ ES UN ANIMAL PROTECTOR?

Recordemos que el ser un perro protector, no es lo mismo a ser agresivo. Un perro con acciones agresivas es cuando reacciona violentamente a otros perros o a los mismos miembros de la familia, a diferencia de los canes que protegen su casa y a los integrantes de su manada.

Es muy fácil identificarlos, al entrar a casa observarás que el can posiblemente comience a ladrar, puesto que es una acción en la que buscan alertar a los dueños, además de portar una postura más erguida, actitud que nos muestra su conducta de protección hacia sus allegados. Al ver esas señales, no debemos caer en el temor, siempre hay que tomarlo con calma para no transmitir esos sentimientos negativos a las mascotas.

¿CÓMO ENTRAR AL HOGAR DE UN PERRO GUARDIÁN?

El tiktoker LOYALDOG (@loyaldog7) nos muestra su experiencia al ingresar a un hogar con perros protectores, resaltando cómo debemos entrar a la casa, siempre observamos al experimentado entrenador con una actitud calmada y sin tocar a ningún perro al instante.

En el domicilio, se ve que por un instante alejan a uno de los canes que no deja de ladrar, quedándose con un dálmata amigable que se llama Uva, y con otro perro criollo de nombre Tom, quien al recibir caricias del desconocido toma una pose más rígida, siendo una señal clara para que el tiktoker aleje su mano.

Por órdenes de Loyaldog, dejan salir al otro perro que ladraba de nombre Ivy, para que salga e interactúe con la visita; al instante regresa a los ladridos. Ante eso, el entrenador baja su mano para que el can lo huela y tenga más información del intruso, momentos en los que mantiene la misma postura.

A los pocos segundos, Ivy logra sentirse en más confianza, solicitando cariño por el nuevo visitante. En conclusión, al entrar a casa de perros protectores no hay que temer, mantente relajado y permite que el can te conozca, al sentirse en confianza podrás acariciarlo con calma. Aplica la técnica del tiktoker y permite que los canes te conozcan.