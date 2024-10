¿Tesla plagia a "Yo, robot"?, director acusa a Elon Musk de copiar diseños de la película

La reciente presentación de Tesla ha desatado una nueva controversia, esta vez en torno a las acusaciones de plagio lanzadas por Alex Proyas, director de la icónica película de ciencia ficción "Yo, Robot" (2004).

Según Proyas, los diseños de algunos de los nuevos prototipos de Tesla, como el robot humanoide Optimus y el vehículo Cybercab, guardan una preocupante similitud con los robots y vehículos que él presentó en su película. Estas acusaciones han generado debate en redes sociales y entre los seguidores de ambas industrias, ya que la línea entre la ciencia ficción y la tecnología real parece haberse difuminado.

La controversia estalló cuando Alex Proyas, reconocido por su trabajo en el género de ciencia ficción, tomó su cuenta en X (anteriormente Twitter) para señalar las similitudes entre los prototipos de Tesla y los diseños de "Yo, Robot".

En un tuit que rápidamente se hizo viral, Proyas compartió imágenes comparativas y lanzó un comentario sarcástico dirigido a Elon Musk: "Hey Elon, ¿me puedes devolver mis diseños, por favor?". La publicación incluyó fotos del Tesla Optimus junto a los robots NS5 de su película, así como el Cybercab de Tesla al lado del Audi RSQ, un coche concepto creado específicamente para la cinta de 2004.

El post ha sido visto por más de 7 millones de usuarios y compartido más de 19 mil veces, además que cuenta con cerca de 4 mil comentarios a favor y en contra.

El robot Optimus, presentado por Musk como una futura solución de asistencia doméstica, tiene un diseño humanoide que recuerda mucho a los personajes robóticos de "Yo, Robot". De forma similar, el Cybercab, un robotaxi con puertas de apertura vertical, guarda una sorprendente semejanza con el vehículo futurista que aparece en la película. Incluso el Robovan de Tesla, diseñado para transportar hasta 20 pasajeros, ha sido comparado con los transportes masivos del universo de Proyas.

