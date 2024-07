Suprema Corte de EU concede a Trump inmunidad por sus actos como presidente

En un fallo histórico que delimita los alcances de la inmunidad presidencial, la Suprema Corte de Estados Unidos decidió que Donald Trump tiene inmunidad "absoluta" para actos oficiales realizados durante su presidencia, pero no para actos no oficiales.

La decisión, que podría influir significativamente en los múltiples casos legales pendientes contra el expresidente, fue redactada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y contó con una votación de 6-3.

"Llegamos a la conclusión de que, en virtud de nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial exige que un expresidente goce de cierta inmunidad frente a procesos penales por actos oficiales durante su mandato", escribió Roberts.

Sin embargo, Roberts también subrayó que no todos los actos del presidente son considerados oficiales. "El Presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el Presidente es oficial. El Presidente no está por encima de la ley", añadió.

Esto implica que aunque Trump podría reclamar inmunidad penal por algunas de las acciones realizadas en los últimos días de su presidencia, no todas estarán protegidas, retrasando aún más los juicios por los cargos federales de subversión electoral pendientes contra él.

CASO INICIADO EN 2023

El fallo surgió de un caso iniciado en un tribunal federal de Washington D.C., donde un gran jurado imputó a Trump en agosto de 2023 con tres cargos penales por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 y por instigar el asalto al Capitolio en enero de 2021.

La defensa de Trump argumentó que sus acciones estaban protegidas por la inmunidad presidencial, pero tanto la jueza del caso en Washington D.C. como una corte de apelaciones rechazaron esta alegación, lo que llevó a Trump a apelar ante la Suprema Corte.

La decisión de la Corte no solo afecta los casos pendientes en Washington D.C., sino que también podría tener repercusiones en otros procesos judiciales contra Trump, como los que enfrenta en Georgia por sus intentos de invalidar los resultados electorales y en Florida por el almacenamiento ilegal de material clasificado en su mansión de Mar-a-Lago después de dejar la presidencia.

Por su parte, la juez Sonia Sotomayor expresó su fuerte desacuerdo con la decisión, argumentando que permite que el presidente abuse de su poder sin enfrentar consecuencias.

Cabe destacar que históricamente los presidentes en funciones han gozado de una inmunidad absoluta frente a procesos judiciales relacionados con sus funciones, para evitar la violación de la separación de poderes entre el ejecutivo y el judicial.

Sin embargo, la defensa de Trump buscó extender esta inmunidad a expresidentes, una idea que la Suprema Corte rechazó parcialmente, subrayando que aunque algunas acciones pueden estar protegidas, no todas lo estarán.