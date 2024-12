Solicitan retirar nueva función de IA de Apple tras errores en resúmenes de noticias

Estos errores no solo desinforman, sino que también ponen en peligro la credibilidad de los medios afectados.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha exigido a Apple que retire su nueva función de inteligencia artificial que resume noticias, luego de que se difundiera un titular erróneo atribuido a la BBC.

Esta herramienta, diseñada para ofrecer resúmenes automáticos de noticias a través de notificaciones push, resumió incorrectamente un informe de la BBC sobre un caso de homicidio, causando confusión entre los usuarios.

La polémica surgió cuando Apple Intelligence, el sistema de IA que ofrece estos resúmenes, emitió un resumen que afirmaba incorrectamente que Luigi Mangione, el sospechoso de la muerte del CEO de UnitedHealthcare, se había suicidado, cuando la información original era diferente.

Tras este incidente, la BBC expresó su preocupación a Apple, aunque no se ha confirmado si la empresa respondió a la queja.

RSF criticó fuertemente la herramienta, señalando que la inteligencia artificial no es confiable para ofrecer información veraz y precisa. La organización instó a Apple a actuar con responsabilidad y retirar la función.

IA PUEDE SER UN RIESGO PARA EL PERIODISMO, AFIRMAN

Además, expresó su preocupación por los riesgos que las herramientas de IA presentan para la integridad del periodismo, alertando sobre los peligros de la producción automatizada de información errónea atribuida a medios de comunicación.

El problema de los resúmenes erróneos no es aislado. A principios de diciembre, Apple Intelligence también resumió incorrectamente una noticia del New York Times, reportando falsamente que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había sido arrestado. Estos errores no solo desinforman, sino que también ponen en peligro la credibilidad de los medios afectados.

A pesar de las preocupaciones, Apple no ha emitido comentarios oficiales sobre el tema. Mientras tanto, la BBC subrayó que la confianza de su audiencia en la información es esencial, incluyendo las notificaciones generadas por IA.

Desde su lanzamiento en junio, Apple ha promovido su herramienta de IA como una solución para agilizar la ingesta de noticias, permitiendo a los usuarios recibir resúmenes en formato de párrafos, listas o tablas. Sin embargo, la creciente preocupación por los errores de la IA ha puesto en evidencia las limitaciones de esta tecnología en el campo del periodismo.