Sismo de magnitud 7 sacude el norte de California y activa alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7 sacudió este jueves el norte de California, específicamente en el condado de Humboldt, a las 10:44 de la mañana, generando una alerta de tsunami que afecta desde Oregón hasta el norte de Santa Cruz.

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), este sismo fue seguido tres minutos después por una réplica de magnitud 5,8 cerca de Cobb, y otras réplicas más pequeñas de 3.3, 3.7 y 4.2.

A M7.0 earthquake occurred offshore northern California at 10:45am local time today. More information, including the Did You Feel It? form, here: https://t.co/UibpVbBwAM https://t.co/ZDvytr2U3F pic.twitter.com/AAx3U3ayVk — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) December 5, 2024

ACTIVAN ALERTA DE TSUNAMI

Las autoridades informaron que la alerta de tsunami advierte de posibles inundaciones costeras generalizadas y peligrosas, acompañadas de fuertes corrientes que podrían persistir varias horas después de la llegada de la ola inicial. El USGS inicialmente clasificó el terremoto en 6.6, pero luego lo ajustó a 7.0.

Tsunami Warning 1 for areas of OR & N. CA: See https://t.co/npoUHxX900 for alert areas. M7.3 045mi SW Eureka, California 1044PST Dec 5 pic.twitter.com/NFCbU5EaKa — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) December 5, 2024

Los residentes del área de la Bahía de San Francisco recibieron alertas de tsunami y se les ha instado a estar atentos a posibles órdenes de evacuación. A pesar de la magnitud del sismo, hasta el momento no se han reportado víctimas o daños significativos.

EVACUACIÓN DE RESIDENTES DE LAS ZONAS AFECTADAS

Sin embargo, el sistema de transporte BART de la bahía sufrió retrasos importantes, y el servicio de trenes a través del submarino Transbay Tube fue suspendido. En la zona de Santa Cruz, las alertas de tsunami emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional instaron a los residentes a alejarse de las aguas costeras y desplazarse a terreno elevado o tierra adentro, advirtiendo sobre el riesgo de olas poderosas y fuertes corrientes.

"YOU ARE IN DANGER. Get away from coastal waters. Move to high ground or inland now."

The San Francisco Bay Area and Northern California after a 7.0 magnitude earthquake struck just off the coast! The San Francisco Fire Department has... pic.twitter.com/Oy9X3w4sGK — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) December 5, 2024

Según el USGS, más de 1,3 millones de personas viven en una zona cercana al epicentro del terremoto y habrían sentido su impacto. Además, al menos 5,3 millones de residentes en California estaban bajo alerta de tsunami como consecuencia del sismo.

El condado de Humboldt, una región boscosa ubicada al norte de San Francisco, ha sido uno de los lugares más afectados. Las autoridades continúan evaluando la situación y recomiendan a los residentes mantenerse alerta ante posibles réplicas.

JUST ANNOUNCED: California evacuations are underway in the San Francisco Bay area following residents being warned of a 7.0 magnitude Tsunami expected to hit the Northern California/West Coast.



#earthquake #earthquakecalifornia pic.twitter.com/ukFYGnIvRl — AJ Huber (@Huberton) December 5, 2024