Sheinbaum se reúne con Trump y Carney luego del sorteo del Mundial 2026 ¿Qué temas trataron?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión trilateral en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, tras la realización del sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

¿QUÉ TEMAS SE ABORDARON EN LA REUNIÓN TRILATERAL EN WASHINGTON?

El encuentro, celebrado la noche del 5 de diciembre, se centró en temas comerciales y en las oportunidades económicas que el torneo representará para los tres países norteamericanos.

A través de su cuenta oficial de X, Sheinbaum compartió detalles del encuentro y publicó fotografías donde aparece junto a Trump y Carney.

En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que... pic.twitter.com/2FECeFpBVp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 5, 2025

La mandataria destacó que la conversación giró en torno a la cercanía política y económica entre las naciones:

"Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos".

También adelantó que acordaron fortalecer la coordinación entre sus equipos para avanzar en asuntos económicos y comerciales: "Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos".

Desde el sorteo mundialista, Trump también celebró el vínculo con México y Canadá. El mandatario estadounidense subrayó la buena relación trilateral y adelantó que sostendría una reunión con Sheinbaum y Carney.

"Hemos trabajado en estrecha colaboración con esos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido excelentes", afirmó.

En México, Sheinbaum había explicado horas antes que el comercio regional sigue siendo prioritario para su administración.

CLAUDIA SHEINBAUM SOBRE EL COMERCIO REGIONAL

Durante la conferencia matutina, la presidenta señaló que, aunque Trump ha insistido en poner fin al T-MEC, esto no implica un cierre definitivo a la cooperación comercial entre los países.

"Hay una revisión, pero no es cierto que termine el Tratado el próximo año. En su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro Tratado", dijo.

Sheinbaum enfatizó además que México mantiene una posición competitiva pese a los ajustes arancelarios aplicados por Estados Unidos al resto del mundo.

Recordó que ya concluyó la revisión de 54 barreras no arancelarias y que los temas prioritarios en adelante incluyen los sectores automotriz, del acero y del aluminio, piezas clave del intercambio trilateral.

El encuentro en Washington no solo reflejó la relevancia del Mundial 2026 como motor económico, sino también la intención de las tres naciones de mantener canales de diálogo abiertos en medio de un escenario comercial que podría cambiar en los próximos meses.